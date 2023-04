MotoGP, Jorge Martin in Yamaha? Il capitolo è chiuso

Jorge Martin ha stretto i denti nel weekend MotoGP di Austin, alle prese con un problema influenzale che lo ha spinto ad assumere antibiotici. Nonostante le precarie condizioni di salute ha centrato il podio nella Sprint dopo una partenza dalla 12esima piazza, ma domenica è caduto al primo giro. Un incidente per certi versi simile a quello di Francesco Bagnaia poco dopo, con la differenza che il madrileno ha trascinato con sé anche l’incolpevole Alex Marquez.

L’ultimo weekend di MotoGP

Tutto chiarito fra i due compagni di marca, un normale incidente di gara come tanti. “È difficile dire cosa sia successo esattamente. Era il primo giro, forse la gomma era ancora troppo fredda. La caduta è stata un po’ strana, mi dispiace per Alex perché gli ho rovinato la gara“, ha raccontato il 25enne pilota della Ducati Pramac. Una causa può essere ricercata nel cambio di traiettoria causato da un lungo di Aleix Espargaro. “Ero in una posizione sicura nelle prime due curve e avevo un buon feeling come sabato. Poi Aleix è andato un po’ largo davanti a me alla curva 2, quindi ho dovuto scegliere un’altra traiettoria. Appena ho girato alla curva 3 ho perso la ruota anteriore. Peccato perché mi sentivo davvero forte“.

Il futuro non veste Yamaha

Dopo il test di Toprak Razgatlioglu in sella alla Yamaha M1, il paddock della MotoGP e i fan si chiedono chi sarà il futuro compagno di box di Fabio Quartararo. Resta in bilico la posizione di Franco Morbidelli e ogni riserva verrà sciolta entro l’estate, entro quella data si definiranno i piani futuri. In questo contesto rientra anche Jorge Martin che in passato non ha mai respinto l’idea di approdare nel team factory della Casa giapponese.

Dopo la mancata promozione in rosso era evidente la delusione, al suo posto è salito Enea Bastianini. “Ovviamente è stato doloroso quando mi hanno detto che non ci sarei andato. Perché pensavo che sarebbe stato così, ma c’è stato questo grande cambiamento a metà stagione. Ma almeno ho lo stesso materiale dei piloti ufficiali e questo è molto importante perché l’anno scorso avevo materiale diverso. Quindi ora non ci sono più scuse“.

Da mesi il nome di “Martinator” viene accostato a Yamaha, le voci si intensificano dopo che Toprak Razgatlioglu non ha particolarmente convinto Lin Jarvis e i vertici aziendali. Anche questa ipotesi sembra destinata a tramontare, perché la Ducati Desmosedici in questo momento offre il miglior pacchetto MotoGP. “Ho la sensazione di essere veloce e costante e di poter fare ottime gare. Il mio obiettivo è fare un buon lavoro – ha concluso il madrileno – e spero di essere accanto a Pecco dopo il 2024, cioè in rosso“.

