Il Campionato Italiano di minimoto è sempre stato un trampolino di lancio per i campioni del futuro. Quasi tutti i piloti del Motomondiale sono partito proprio da lì, dalle gare nei kartodromi quando erano degli scriccioli che non arrivavo ad un metro di altezza, come Bastianini e tanti altri (leggi qui).

Proprio questo week-end scatta il Campionato Italiano Minimoto 2023. Il primo appuntamento è al Kartodromo Happy Valley di Cervia. Confermata la categoria di ingresso “Junior A” con i motori Polini Motori S.p.A., che si è aggiudicata la fornitura dei propulsori per il 2023 e 2024. Ci sono poi le categorie Junior B, Junior C, Open A e Open B.

Dove si corre

Il campionato prevede cinque tappe, ognuna con doppie gare a cui si aggiunge la Sprint Race al sabato nei round di Cascia e Ortona per un totale di dodici round. Si correrà alla Happy Valley Cervia, al Codogno Circuit, a La Querce Karting Cascia Perugia, al Circuito Internazionale d’Abruzzo Ortona, e sulla Pista Azzurra Jesolo.

Dopo le libere del venerdì e del sabato mattina, ci sono le qualifiche il sabato pomeriggio e le gare doppie gare la domenica. Nella Junior A i motori vengono estratti a sorte per far emergere ancor di più il talento dei ragazzini.

Le squadre

Al Tricolore Minimoto sono presenti team di alto livello: 664 Racing, Angeluss team, DPS Racing, EDR Racing team, Fasfuthen Team 2, GaB Racing, Giampy Mini Bike Team, Motor Park, MTA Talent Experience, R.B. Racing, RP Racing Team, SMC, Team 57, Team Space e TOTO Racing. Ogni squadra ha un proprio staff tecnico specializzato. La stagione 2023 dovrebbe essere una delle più competitive e spettacolari degli ultimi anni.

I Campioni Italiani Minimoto 2022

Questi i Campioni Italiani 2022: Alessandro Souchet (Polini Junior A), Alessandro Lora (Junior B), Mattia Lanzi (Open A), Luca Rizzi (Junior C) e Thomas Tamagnini (Open B).