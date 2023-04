F1 GP Baku, Prove Libere: 37 millesimi tra Verstappen e Leclerc

È andata in archivio l’unica sessione di prove libere del Gran Premio d’Azerbaigian 2023 di F1. Infatti, com’è stato comunicato nei giorni scorsi, da Baku in poi i GP con le Sprint Race avranno un solo turno da 60 minuti. Nel pomeriggio sono previste le Qualifiche valide per la gara domenicale e domattina ci sarà lo Sprint Shootout per stabilire la griglia della corsa breve.

F1 GP Baku: Red Bull VS Ferrari, Aston Martin e Mercedes si nascondono

Il miglior tempo dalla P1 è stato firmato da Max Verstappen in 1’42″315. Il campione della Red Bull nel finale ha tolto la prima posizione a Charles Leclerc per 37 millesimi. La Ferrari è andata abbastanza bene con il monegasco, ma bisogna attendere le qualifiche per capire se il risultato del mattino non sia un’illusione.

Terzo tempo per Sergio Perez con l’altra RB19, a 139 millesimi da Verstappen, a precedere la Ferrari SF-23 di Carlos Sainz (+0″584). La McLaren si piazza quinta con Lando Norris, davanti all’AlphaTauri di Nyck De Vries e all’Aston Martin di Lance Stroll. Ottava la AMR23 di Fernando Alonso, che però non ha utilizzato gomme soft. Top 10 chiusa dalla Williams di Alexander Albon e dall’Alfa Romeo di Zhou Guanyu.

Undicesimo Lewis Hamilton, che con la Mercedes non ha montato pneumatici soft. Stessa scelta fatta con George Russell, solo diciassettesimo stamane. Nelle Qualifiche capiremo la reale velocità dei piloti del team di Brackley e, in generale, tutti i veri valori in pista.

F1 GP Baku 2023, risultati Prove Libere: tempi ufficiali e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:42.315

2 Charles Leclerc Ferrari +0.037

3 Sergio Perez Red Bull Racing +0.139

4 Carlos Sainz Ferrari +0.584

5 Lando Norris McLaren +0.810

6 Nyck De Vries AlphaTauri +1.099

7 Lance Stroll Aston Martin +1.140

8 Fernando Alonso Aston Martin +1.245

9 Alexander Albon Williams +1.313

10 Guanyu Zhou Alfa Romeo +1.433

11 Lewis Hamilton Mercedes +1.483

12 Oscar Piastri McLaren +1.665

13 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.695

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.822

15 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +2.008

16 Logan Sargeant Williams +2.585

17 George Russell Mercedes +2.767

18 Esteban Ocon Alpine +3.640

19 Pierre Gasly Alpine +4.006

20 Kevin Magnussen Haas F1 Team +5.183

Foto: Ferrari F1