E’ Dani Pedrosa il jolly MotoGP nel quarto round a Jerez, in Spagna. Ritiratosi da tempo, l’ex compagno di sfide di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Casey Stoner è stato iscritto dalla KTM come wild card e con una prestazione solidissima ha sparigliato le carte nelle due sessioni del venerdi. “Fa paura” ha ammesso Francesco Bagnaia, il campione in carica. In effetti, chi si aspettava un Pedrosa così in spolvero ad anni di distanza dalla sua ultima stagione completa?

La Sprint in chiaro

Sarà un sabato appassionante, a cominciare dal mattino: Bagnaia ed altri big dovranno risalire la corrente nelle accesissime qualifiche, rimediando a qualche passo falso della vigilia. Poi, nel pomeriggio, le polveri si accenderanno con la gara Sprint, aggiunta spettacolare di una MotoGP che dopo tre GP non ha ancora trovato un padrone. Ricordiamo che la sfida sulla corta distanza mette in palio 12 preziosissimi punti per la classifica Mondiale. La Sprint sarà visibile anche su TV8, in chiaro. Il resto del programma è indicato qui sotto. Tutte le sessioni e gare sono disponibili su Sky MotoGP, su abbonamento, e in streaming su Now TV. Per vedere in chiaro il GP di Spagna, sempre su TV8, invece bisognerà aspettare la serata di domenica.

Sabato 29 aprile

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 30 aprile

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 29 aprile

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 30 aprile

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: MotoGP