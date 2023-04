MotoGP Jerez, Bagnaia cerca soluzioni ed esalta Pedrosa: “Fa paura”

Inizio difficile per Francesco Bagnaia a Jerez. Dopo le prove libere del venerdì è fuori dalla top 10 della classifica combinata e dovrà partire dal Q1 nelle Qualifiche. Tredicesimo tempo per il campione in carica della MotoGP, che oggi non è riuscito a sfruttare al meglio la sua Desmosedici sulla pista andalusa. Sabato mattina cercherà di mettersi a posto nelle P3, fondamentale per fare bene nel resto del weekend.

MotoGP Jerez, Bagnaia spiega la situazione dopo le Prove Libere

Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha fatto il bilancio di questa giornata: “Questa è una pista diversa rispetto a quelle in cui siamo stati ultimamente e ci vuole un bilanciamento abbastanza differente, non lo abbiamo trovato. Sono andato come l’anno scorso, però tutti migliorano. Dobbiamo trovare più feeling sull’anteriore, mi manca. Vado largo spesso, il davanti mi chiude tanto e mi serve un aiuto. Ho totale fiducia nella mia squadra, so che il lavoro che faranno e mi daranno una grande mano. Io cercherò di adattarmi. La cosa più negativa è essere fuori dalla top 10, perché in Q1 ci saranno tanti piloti veloci. Comunque una direzione l’abbiamo individuata, trovando buon grip dietro“.

Successivamente Pecco si è espresso anche sulla grande competitività di Dani Pedrosa con la KTM e dei due pilota Aprilia, che sono nelle prime posizioni della classifica della giornata: “Sappiamo chi è Pedrosa e su questo circuito è sempre andato molto forte. Ha fatto i test, ma non è solo questo. Lui guida da paura. Vedergli fare il quarto settore è incredibile. Comunque a migliorare tanto è stata Aprilia. Lo scorso anno andava forte solo Espargarò, oggi hanno fatto un passo avanti anche con Vinales. Comunque noi arriviamo. Cercheremo di trovare una soluzione, penso che domattina l’avremo già individuata“.

Pecco ottimista per sabato

Il campione della Ducati conta di risolvere ogni problema nell’ultimo turno di prove libere, è molto fiducioso e non dubita della sua squadra: “C’è da fare del lavoro grosso. Avremo più tempo e faremo più prove. Una soluzione ce l’abbiamo, quello che pensava Christian Gabarrini secondo me funzionerà bene“.

Bagnaia un anno fa ha siglato pole position e vittoria in gara, ci tiene a fare bene anche nel 2023. Arrivando da due cadute pesanti in Argentina e Stati Uniti, ha grande voglia di riscatto. Il weekend non è iniziato nel modo migliore, però ha il tempo per cambiare la situazione.

Foto: Valter Magatti