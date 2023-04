Non è una la giornata perfetta per la truppa Ducati. A cominciare dal grosso problema tecnico di Marco Bezzecchi, ma segnaliamo anche Francesco Bagnaia rimasto fuori dai 10 e quindi diretto in Q1! Non è l’unico, come mostra il gesto di stizza di Fabio Quartararo. Il guizzo vincente alla fine è quello della coppia Aprilia factory, che comanda la combinata MotoGP del venerdì davanti ad un grande Dani Pedrosa, che si ritrova proiettato direttamente in Q2! Tempi e cronaca della seconda sessione della classe regina.

La sorpresa del mattino è stato Dani Pedrosa, eccezionale wild card a Jerez ed in vetta nel turno del mattino! È la prima volta che comanda una sessione dal GP del Giappone 2018, suo ultimo anno da pilota MotoGP a tempo pieno. C’è già emozione nel box del marchio austriaco, con il boss Beirer che ha sottolineato come sia stato raccomandato a Pedrosa solamente una cosa, divertirsi. Se queste sono le premesse… Non sono mancate novità a livello tecnico: carenatura e sulla KTM di Pedrosa, ma s’è visto anche un nuovo scarico sulla M1 di Morbidelli.

In Moto3 ed in Moto2 sono stati davvero pochissimi i miglioramenti nei turni pomeridiani, ininfluenti nelle classifiche combinate. Come andrà in MotoGP? Un’ora di tempo per il responso valido per le qualifiche, oltre che per prepararsi per Sprint e gara lunga. Dopo una decina di minuti registriamo la scivolata alla curva Lorenzo del sostituto Lecuona, in seguito però cade anche Mir. Senza conseguenze, ma non è davvero l’inizio di turno ideale per il Repsol Honda Team… Quando mancano 37:41 minuti ecco comparire la bandiera rossa per la situazione della curva 13: c’è un punto del air fence distrutto dal contatto con la Honda #27, tutto fermo per risistemare la zona.

Una volta a posto, tutti di nuovo in pista per sfruttare al meglio il tempo a disposizione in queste lunghe Prove 2. La classifica non cambia per quanto riguarda le zone alte, poco più indietro c’è qualche piccolo cambiamento. A 25 minuti dalla fine però ecco un problema per Ducati, precisamente nel team VR46: compare un’improvvisa fumata bianca dal posteriore della Rossa di Bezzecchi, che deve lasciarla alla curva 6. Si continuano a vedere intanto alcuni aggiornamenti, eccone un altro sulla KTM di Pedrosa.

I minuti passano, ma sono davvero pochissimi i tempi riscritti rispetto alla sessione del mattino. Finisce prematuramente alla curva 6 la sessione di Rins, è la terza caduta di casa Honda in questo turno pomeridiano. Anzi quattro, Joan Mir mette a referto un altro incidente nei minuti finali… Chiusura col botto per Aleix Espargaro e Maverick Vinales, che volano in vetta alla classifica non solo del turno, ma anche combinata. Scalzando così Dani Pedrosa che è però 3° e direttamente in Q2, al contrario del campione MotoGP in carica Bagnaia!

