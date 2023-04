Moto2 Jerez, Prove 2: raffica di cadute, scivola anche Acosta

Tante cadute nel pomeriggio a Jerez, alcuni sono già a quota 2-3 incidenti in appena due turni. Prove 2 nel segno di Pedro Acosta, non immune da una scivolata, mentre la combinata è sempre di Sam Lowes, pure lui caduto nelle Prove 2 Moto2. Si chiude così la prima giornata sulla pista andalusa, con pochi cambiamenti a livello di tempi tra le due sessioni. Nell’ultimo turno solo due piloti riescono a fare meglio! Tempi e cronaca della sessione pomeridiana.

MotoGP Jerez, il programma del Gran Premio

Moto2 Prove 2

Sam Lowes ha chiuso al comando la prima sessione del fine settimana a Jerez, con Vietti ed Arbolino nei 10. Si riparte da qui per il secondo turno del venerdì, che non parte benissimo per Acosta, protagonista di una scivolata alla curva 2 dopo pochi minuti. “Contatto ravvicinato” tra Arbolino e Chantra alla curva 1, senza conseguenze ma con il pilota italiano un po’ risentito del fatto. In seguito segnaliamo un forte incidente alla curva Crivillé per il rookie Skinner, con il pilota britannico subito in piedi, mentre poco dopo Canet mette a referto già il secondo incidente del GP, stavolta alla curva Lorenzo. Quota tre invece per Arenas, scivola in questa sessione anche Lowes, tutt’ora il migliore della classifica combinata. Doppio problema per il team Gresini: sia Salac che Alcoba si fermano per guai meccanici, lasciando le rispettive moto a bordo pista. Alla fine comanda Pedro Acosta, con Tony Arbolino e Celestino Vietti a completare la top 5, ma rimane valida la classifica delle prove del mattino.

La classifica

Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti