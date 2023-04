MotoGP: Fabio Quartararo a picco anche a Jerez

Dire che non è stata una buona giornata forse è un eufemismo. Fabio Quartararo ha chiuso ben lontano dalle 10 posizioni valide per accedere direttamente alla Q2. La classifica combinata alla fine del venerdì di prove lo mostra a sette decimi dalle Aprilia, attualmente quanto basta per lasciarlo in 16^ posizione. Yamaha in generale non sta benissimo, visto che Franco Morbidelli lo segue a ruota. Quartararo a Jerez ha vinto più volte e ha conquistato vari podi. Stavolta invece la situazione sembra nettamente peggiorata…

Feeling che non c’è

Possiamo dire che Quartararo e Yamaha continuano a scontrarsi con gli stessi problemi di sempre. Se però si ripresentano su una pista sulla quale il pilota francese è sempre andato molto bene, c’è di che preoccuparsi… “Al mattino abbiamo provato la morbida anteriore. Il feeling per noi era davvero pessimo, ma in generale non stava andando male” ha raccontato Fabio Quartararo a fine giornata a motogp.com. Nel pomeriggio però le temperature si sono alzate, così come il calore ed il vento: per El Diablo tutto è cambiato in peggio. “Abbiamo provato la media posteriore, la morbida posteriore… Siamo rimasti con la media anteriore, per me la migliore per la gara, ma non abbiamo trovato niente di positivo.” Ammettendo poi che “Non sappiamo perché siamo così lenti.”

Q2? Quartararo in dubbio

Alla fine delle Prove 1 svolte al mattino, Fabio Quartararo non ha tentato il time attack come buona parte dei piloti MotoGP. Nel pomeriggio poi non è riuscito a risalire, il pugno sulla M1 a fine sessione esprime chiaramente la sua frustrazione. Ma l’iridato MotoGP 2021 è convinto che non avrebbe fatto nessuna differenza. “Più di metà piloti ha fatto meglio nel pomeriggio” ha sottolineato. “È vero che non abbiamo fatto il time attack nelle P1, forse è stato un errore, ma dopo in tanti hanno fatto meglio, quindi il problema è rimasto.” Sarà una Q1 molto affollata domani, come si vede? “Le possibilità non così alte” ha ammesso Quartararo. “Ma cercheremo di fare del nostro meglio per dare una svolta.”

Foto: Valter Magatti