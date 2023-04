MotoGP: Marco Bezzecchi, Ducati in fumo: “Ha complicato tutto”

Marco Bezzecchi non aveva brillato nelle Prove 1, ma contava di rifarsi nel pomeriggio. Questi almeno erano i programmi, ma la sua Ducati “preferita” l’ha mollato proprio sul più bello. Una nuvola bianca comparsa improvvisamente nel corso delle Prove 2 ha rallentato il suo turno, Bezzecchi poi non è riuscito a migliorarsi. Questo vuol dire che dovrà disputare la Q1 e giocarsela assieme ad un buon numero di nomi di peso della MotoGP attuale. L’attuale leader iridato però è pronto alla sfida.

“Non ero abbastanza veloce”

La giornata non era iniziata benissimo, il pilota Ducati VR46 ha chiuso in 14^ posizione le prime prove. “Al mattino è stato difficile, ho fatto fatica. Non mi sono sentito benissimo in sella e non ero abbastanza veloce” ha spiegato Marco Bezzecchi. Nel pomeriggio invece la situazione stava cambiando. “Ero molto contento di come stavano andando le cose. Avevo un buon passo con gomme usate, sia soft che medie, ed anche il feeling con la moto era migliorato molto. Ero molto fiducioso per quanto riguarda il time attack.” Il turno del pomeriggio infatti era determinante per decidere i 10 che avrebbero disputato direttamente il secondo turno di qualifiche.

Bezzecchi fumata bianca

Ecco però il guaio che la sua Desmosedici va letteralmente in fumo. Il pilota #72 si è visto costretto quindi ad uscire dal tracciato ed a lasciare la sua moto ai commissari in curva 6, tornando poi al box in scooter. Un intoppo che vanifica tutto il lavoro con quella che ha definito la sua moto preferita. “Il problema ha complicato tutto. La seconda moto era la stessa del mattino e di nuovo il feeling non era dei migliori” ha infatti ammesso. “Ero vicino, ma non abbastanza.” Bezzecchi non riesce così a prendersi la Q2 diretta, dovrà disputare il primo turno. Ritrovandosi a lottare con Bagnaia, Bastianini, le Yamaha, tutte le Honda, per fare qualche esempio. Si preannuncia un sabato di fuoco fin dal mattino.

Foto: motogp.com