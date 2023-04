MotoGP, Bastianini fatica a Jerez: sabato mattina la decisione finale

Giornata complicata per Enea Bastianini, che è tornato a guidare la sua Ducati Desmosedici GP dopo l’incidente nella Sprint a Portimao. Aveva già dichiarato di non essere al 100%, però sembrava fiducioso di poter essere in zona top 10. Invece, le prove libere MotoGP di oggi a Jerez dicono che ha fatto tantissima fatica e che il suo weekend potrebbe anche terminare anticipatamente.

MotoGP Jerez, Bastianini in difficoltà: decide dopo la P3

Bastianini, ventunesimo nella classifica combinata P1-P2 a 1″277 da Aleix Espargarò, ha parlato a Sky Sport MotoGP delle sue condizioni complicate: “È stato difficile, né più né meno di quello che mi aspettavo. Sapevo che avrei fatto molta fatica in staccata, in particolare in entrata di curva. Finché stacco e freno forte mi sento bene, poi non riesco ad andare nell’angolo. Spero di stare meglio domani e poi vedremo cosa fare“.

Il pilota del team ufficiale Ducati ha ammesso che il suo fine settimana a Jerez potrebbe concludersi domattina, se non dovesse sentirsi sufficientemente bene: “Sicuramente vedrò come starò domani mattina. Vorrei fare la P3 e capire se varrà la pena di correre oppure no. Intanto mi sono goduto i giri di oggi in sella alla mia moto, anche se non ero al 100% mi sono divertito“.

Enea spera di gareggiare in Spagna

Enea conta di girare nella terza sessione di prove libere e poi di valutare se sarà opportuno proseguire il weekend oppure no: “Se la situazione rimane quella di oggi o è un po’ migliore, avrebbe senso continuare e fare dei chilometri per riprendere confidenza con la moto. Se starò peggio, sarà difficile continuare. Dipende dalla mia condizione“.

Bisogna ricordare che il Bestia viene da una frattura alla scapola destra che lo ha costretto a saltare sia il GP d’Argentina sia quello delle Americhe. Aveva provato a tornare già ad Austin, però non era in una condizione adeguata per risalire in sella. Per Jerez ha ottenuto il via libera e sapeva che non sarebbe stato un rientro facile, però sperava di potersi comunque godere il fine settimana. La mattinata di domani sarà decisiva per capire se può continuare o meno.

Foto: Valter Magatti