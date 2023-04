MotoGP, Dani Pedrosa: “ex pilota” capace di sorprendere ancora

È un inizio ricco di sorprese a Jerez. Su tutto però Dani Pedrosa, wild card d’eccezione per KTM che davvero mette a referto un venerdì magistrale. Non solo test sulla RC16 per lui: si toglie lo sfizio di comandare le Prove 1, è 9° nelle Prove 2 e 3° in classifica combinata. Questo vuol dire che accede direttamente al secondo turno di qualifiche e come miglior KTM! Aggiungiamo con quel tempo si sarebbe addirittura preso la prima fila del GP di Spagna 2022! E meno male che Pedrosa non è più pilota a tempo pieno dal 2018 e non disputa un weekend di gare da quell’unica wild card nel 2021… Ha già “vinto” il suo GP ma, e si confermasse anche sabato e domenica, sarebbe una situazione piuttosto imbarazzante per la MotoGP attuale.

Pedrosa già spicca il volo

Certamente è stato un venerdì piuttosto particolare, con tanti piloti di punta che sono rimasti fuori dai primi 10. Il campione MotoGP Bagnaia e l’attuale leader iridato Bezzecchi ad esempio, ma anche le Yamaha e tutt’e quattro le Honda! Il ‘piccolo Samurai’ invece deve anche scoprire in prima persona il nuovo format di gare, finora osservato da vicino solo come commentatore di DAZN España. Da pilota è certo tutt’altra cosa… Pedrosa ha sempre sottolineato che è lì per raccogliere informazioni solo nelle vesti di collaudatore. Ma è pur sempre un fine settimana di gare e Dani Pedrosa rimane pur sempre un pilota, anzi un campione da tre titoli 125cc/250cc e ahimè, il miglior “re senza corona” della MotoGP. Sicuramente ha già lasciato il segno, ovvero l’incredibile impressione fatta in questo primo giorno a Jerez!

Gli abbiamo detto di divertirsi

Ha svolto test complessi ed è già riuscito a sorprendere. Parola di Pit Beirer, che una volta di più ha rinnovato la sua totale fiducia e stima per lo spagnolo. Anzi, non ha nascosto la sorpresa per il ‘colpaccio’ nelle Prove 1. “Un uomo coraggioso ed un pilota straordinario” ha dichiarato il boss KTM a motogp.com. C’è chi adesso parla addirittura di podio, ma Beirer non si spinge così in là, preferendo guardare a Binder e Miller per quell’obiettivo. “[A Pedrosa] abbiamo solo detto di divertirsi, di godersi quello che sta facendo. Quel lavoro ci serve e siamo già contenti di vederlo sorridere. Ma potrebbe sorprenderci ancora, chi lo sa” ha concluso sibillino Beirer. Dani Pedrosa sul podio sarebbe l’apoteosi per KTM ma, come anticipato inizialmente, non sarebbe una buona notizia per la MotoGP moderna!

Pedrosa si sorprende da solo

Jerez è un “circuito pazzesco” per Pedrosa, che ci ha vinto tanto ed anzi ha pure una curva a suo nome, la numero 6 un tempo nota come Dry Sac. “Il livello è altissimo, bisogna essere concentrati in ogni momento” ha sottolineato il tester KTM a motogp.com a fine giornata. “Nel pomeriggio è stato più difficile per le condizioni della pista, forse per il calore o per il vento. I tempi erano più lenti ed è stato difficile migliorare.” Un problema per tutti, ma lui ha chiuso di nuovo in top 10! Domani poi ci sarà un sabato differente da quello che ricordava, con qualifiche al mattino e poi la Sprint. Ma com’è stato ritrovarsi davanti? “È stato pazzesco!” ha ammesso Pedrosa con un largo sorriso. “Ma lo è stato anche per il team, per i fan… Una sorpresa, non me l’aspettavo!” Nessuna aspettativa per le qualifiche e per la Sprint, solo genuina curiosità e tanti aspetti da chiarire con la squadra. Ma qualsiasi risultato è un successo, quindi chissà…

Foto: Valter Magatti