MotoGP Jerez, Aleix Espargarò punta in alto con Aprilia: “Dobbiamo vincere”

Doppietta Aprilia nel venerdì di prove libere MotoGP a Jerez. Aleix Espargarò ha stampato il miglior tempo in 1’36″708, battendo per soli 2 millesimi il compagno di squadra Maverick Vinales. Il team di Noale è messo molto bene per questo fine settimana in Spagna, ma sarà importante anche fare delle buone Qualifiche domani ed evitare di partire indietro.

MotoGP Jerez, Aleix Espargarò soddisfatto dopo le Prove Libere

Espargarò al termine della giornata ha parlato a Sky Sport F1 e ha ammesso di essere molto felice per come è andata oggi: “Sono contento, anche per come è andata con la gomma media. Siamo riusciti a fare un bel passo in 38 basso e ho fatto anche un 37.9, questo è molto positivo perché con le alte temperature è difficile guidare. Il grip era davvero basso. Poi con gomma soft è stato incredibile, ho fatto dei giri davvero veloci con 50° sull’asfalto. La moto va molto bene e sono felice“.

Per Aleix è positivo avere un compagno forte come Vinales, i due si stimolano a vicenda: “Io so che lui sarà sempre davanti, perché va forte. Ma il mio stimolo principale è essere davanti. Quest’anno sto andando bene su tutte le piste, ma mi manca fare dei risultati in gara, cioè quello che conta. Sono contento, ma è solo venerdì“.

Aprilia può vincere in Spagna?

Il pilota catalano punta in alto con Aprilia in questo GP a Jerez, vuole salire sul gradino più alto del podio: “Dobbiamo lottare per la vittoria. Ero stato chiaro ieri e lo dico anche oggi con dei risultati. Poi vediamo cosa viene fuori. Sarebbe un sogno alla mia età, questa situazione potremmo non averla tante volte. Dobbiamo sfruttare questo weekend“.

Espargarò ha le idee chiare. Sa che in questo fine settimana può avere una opportunità importante per vincere. La RS-GP si sta comportando bene in Andalusia e se ci sarà la chance di trionfare non bisognerà sprecarla.

