CIV Superbike: le Aprilia volano, le Yamaha deludono

Alessandro Delbianco ha fatto bene a lasciare Aprilia per Yamaha? E’ troppo presto per dirlo certo è che le moto di Noale volavano nei test invernali e sono andate benissimo nelle prove libere e nel primo turno di qualifiche del CIV Superbike. A Misano Luca Bernardi ha conquistato la pole position provvisoria davanti a Michele Pirro su Ducati. Terzo Samuele Cavalieri che stava per strappare il miglior tempo all’ultimo giro. I due piloti del team Nuova M2 sembrano gli unici veri rivali di Michele Pirro. Alessandro Delbianco ha stabilito il quarto tempo a circa 8 decimi da Luca Bernardi. Subito dietro, a meno di un decimo, Luca Vitali che ha preceduto Lorenzo Zanetti.

Il CIV Superbike fin dal venerdì di MIsano ha mostrato una sua fisionomia con i primi sei in poco più di un secondo. Poi c’è un secondo gruppetto con altri 6 piloti che lotteranno per le posizioni a ridosso dei primi quindi, più distaccati, cinque piloti che hanno girato a 3 secondi dai primi.

A livello di moto, le Aprilia hanno impressionato mentre le Yamaha hanno deluso un po’ tutte. Flavio Ferroni ha stabilito l’undicesimo tempo, Gianluca Sconza il tredicesimo. Non male le Honda con Luca Vitali che può puntare al podio mentre Riccardo Russo e Simone Saltarelli sono a centro classifica. Chiude lo schieramento la BMW di Daniele Zinni.

In SuperportNG pole position provvisoria di Roberto Mercandelli su Yamaha davanti a Filippo Fuligni , Glenn Van Straalen e Matteo Ferrari. Sesto Yari Montella, presente come wild card, ed ottavo Simone Corsi.

