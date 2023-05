È sempre il miglior italiano in Moto3. Stefano Nepa però sta facendo i conti con le difficoltà sul lato fisico in questo inizio di stagione. Alle conseguenze del GP Malesia s’è aggiunto il problema causato dall’incidente con Munoz ad Austin. Ma Nepa a Jerez ha stretto i denti e ha chiuso 15°, di nuovo in zona punti, archiviando così lo zero in Texas che gli ha fatto perdere svariate posizioni nella generale. Il pilota Angeluss MTA, a riposo ieri durante i test per ovvi motivi, guarda già al GP a Le Mans, determinato a risalire, prima di un altro piccolo intervento. Per riavere la gamba a posto ci vorrà un po’ più, come ci ha spiegato lui stesso.

La gara a Jerez

Si è preso l’idoneità giovedì, ma chiaramente non si potevano pretendere miracoli. Il 21enne abruzzese però ha fatto il suo, determinato a portare a casa il GP. Senza farsi mancare una buona dose di rischio, fortunatamente senza conseguenze! “Ero un’altra volta per aria dopo pochi metri, ma stavolta sono rimasto in piedi” ha raccontato Stefano Nepa a Corsedimoto. Inevitabilmente precipita e finisce in coda al gruppo. “Ero ultimo e staccato, non sapevo fino a che punto avrei potuto continuare per la gamba” ha ammesso. Ma importa fin là, l’alfiere MTA vuole risalire. “Mi sono messo a tirare e recuperavo sempre di più, girando anche abbastanza forte.” Alla fine arraffa un bel 15° posto, un risultato già super vista la situazione. Eppure non manca un pizzico di rammarico. “Ero più arrabbiato che stanco e dolorante dopo la gara” ha ammesso Nepa. “Avrei potuto finire con i primi e con una gamba sola! Sfortunato pure stavolta, ma non fa nulla: vado oltre e presto mi riprenderò tutto.”

Nepa, il recupero continua

Quanto ci vorrà ancora per vederlo veramente in forma? “Bella domanda!” è la risposta del pilota italiano, che ci spiega poi la situazione. “Non lo so, ancora non riprendo a camminare. Questa settimana sono a Madrid e spingerò molto con la riabilitazione.” Nei giorni 12-14 maggio correrà a Le Mans, poi seguirà un altro intervento. “Devo operarmi per rimuovere la vite sulla caviglia” ha raccontato. “Da lì diciamo che posso tornare a fare quello che facevo prima dell’inizio del campionato.” Chiaramente poi continua il recupero più in generale della gamba infortunata a Sepang 2022. “Secondo me durante la pausa estiva posso fare un altro step e ripartire ad agosto diciamo al 100%. Dico così perché non potrò comunque fare tutto fino a quando non sarà guarita completamente la frattura.” A fine anno poi finirà di nuovo sotto i ferri. “A dicembre si rimuove tutto il peso in eccesso, da lì sarà in discesa libera!”

Foto: Social-Stefano Nepa