Moto3, Test Jerez: giornata unica nel segno di Deniz Oncu

Dopo la MotoGP, tocca alla giornata unica di test anche per le classi minori, per completare così l’appuntamento a Jerez. Apripista di giornata è stata la categoria Moto3, pur non con la griglia al completo visto che i piloti in pista sono stati 15. Due soli i ragazzi italiani in classifica, vale a dire Riccardo Rossi, a caccia della svolta (due punti in 4 GP) e l’esordiente Filippo Farioli, che invece ieri ha conquistato i primi punti mondiali. Il migliore di giornata è Deniz Oncu, altro pilota alla ricerca della quadra in questo inizio di campionato ed autore di un crono al di sotto del record in gara. A referto qualche incidente nel corso della giornata, come per gli esordienti Alonso, Azman e Veijer, scivola anche Toba nell’ultima sessione odierna. Tre i turni completati, ovvero 9:30-10:40, 12:10-13:30, 14:50-16:05, di seguito le classifiche Moto3 di questa giornata di prove.

Prove 1

Moto3 Prove 2

Prove 3

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti