Moto3, Stefano Nepa: il cuore oltre l’ostacolo

Il titolo che abbiamo scelto non è casuale. Stefano Nepa è finito di nuovo sotto i ferri una decina di giorni prima del GP Jerez dopo l’ultimo guaio fisico accusato ad Austin. Difficile pensarlo in pista, vero? Lo stesso Alessandro Tonucci, proprietario di Angeluss MTA, aveva i suoi dubbi sull’effettiva possibilità di competere del suo pilota, perplessità ripetute anche all’inizio della Q1. Eppure Nepa, stampelle alla mano, si è presentato, ha ottenuto l’idoneità e ha disputato la sua corsa. Il 15° posto ed il punto conquistato, vista la situazione, vale come un podio, se non come una vittoria. Un risultato che ha sorpreso in primis Tonucci e la team manager Aurora Angelucci, che hanno solo complimenti per il pilota abruzzese.

Nepa oltre i problemi

Stringere i denti e via. Stefano Nepa ha arraffato l’idoneità nel giovedì del GP di Jerez, anche se con riserva. Venerdì, come da accordi, si è ripresentato davanti al personale medico, che gli ha dato l’OK per continuare il suo fine settimana di gare. In Q1 ha chiuso 8°, quindi domenica si sarebbe ritrovato a scattare dalla ventiduesima casella in griglia. Praticamente la sua peggiore qualifica dell’anno, ma ricordiamo che era già una notizia che fosse in pista.

Domenica è regolarmente in griglia di partenza, pronto per la gara, ma presto qualcosa va storto e Nepa accusa pesantemente un contatto con un altro pilota. È ultimo, ma non molla: con grinta e pazienza rimonta passo dopo passo, arraffando al traguardo la 15^ posizione. Considerando i 25 piloti al traguardo (sono caduti solo in tre), è una prestazione da applausi!

“Ha fatto un’impresa!”

Le conseguenze dello scorso GP Malesia non sono ancora assorbite, non un periodo semplice per il pilota italiano. Ma la voglia di fare bene gli sta dando una motivazione extra. “In molti avrebbero gettato la spugna dopo le prove libere, ma io volevo con tutte le forze valorizzare il mio impegno ed il grande lavoro della squadra. L‘importante è aver reagito”. È questo infatti il primo commento di Stefano Nepa dopo un difficilissimo GP di Spagna. Una gara che ha sorpreso lo stesso capo del team. “Lo ammetto, non lo avrei promesso al via” ha ammesso Alessandro Tonucci. “Invece ha fatto un’impresa! Il suo quindicesimo posto vale come un podio”. Applausi che arrivano anche dalla team manager Aurora Angelucci: “Super complimenti a Stefano Nepa, capace di andare oltre a condizioni fisiche durissime. La sua corsa è da definirsi a dir poco straordinaria.”

Foto: Social-Stefano Nepa