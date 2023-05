Primo round MotoE a Le Mans e c’è già una prima assenza eccellente. Eric Granado infatti non prenderà parte alla tappa francese a causa dei postumi dell’incidente dello scorso weekend Superbike a Barcellona. Nello specifico la caduta in Gara 1 che l’aveva tenuto fermo per il resto del fine settimana e che ora gli impedirà l’esordio stagionale nella classe elettrica. Granado non verrà sostituito, il team LCR schiera quindi solamente Miquel Pons.

L’incidente Superbike

Il pilota MIE Honda, 18° in griglia, stava lottando ai margini della zona punti nella prima gara in programma a Barcellona. Tra l’uscita della curva 11 e l’entrata della curva 12 però ecco la violenta caduta che ha provocato la bandiera rossa per permettere i soccorsi. Eric Granado, che aveva perso brevemente conoscenza, era stato subito portato al Centro Medico, dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico e quindi la non idoneità per il resto del weekend. In seguito il pilota brasiliano era stato portato in ospedale, rimanendo in osservazione per le 24 ore successive. Granado è poi tornato a casa, ma non mancavano forti dubbi sulla sua effettiva presenza per la MotoE a Le Mans, come è stato confermato oggi.

Granado, che peccato

Gli ultimi controlli medici svolti infatti hanno confermato la non idoneità a competere per questo fine settimana di gare. Il team di Lucio Cecchinello ha subito confermato che Granado non verrà sostituito per l’evento. Una stagione 2023 già in salita per uno degli ovvi favoriti della categoria, sempre vicino ad un titolo ancora mai raggiunto. Il 2022 è stato il suo anno migliore, chiuso con il vice-campionato e la promessa di riprovarci di nuovo nella nuova era Ducati. Nei test Granado s’è fatto vedere, confermato la determinazione e l’ottimo stato di forma. Per il momento però l’appuntamento è rimandato, arriva già un doppio zero pesante in una stagione corta come quella della MotoE.

Foto: Social-Eric Granado