CIV Superbike: Mugello sfide bagnate? Gli specialisti affilano i denti

I piloti del CIV scrutano il cielo ma soprattutto guardano le previsioni meteo. Nel week-end è prevista pioggia battente ed anche quelli che normalmente si trovano bene sul bagnato sono piuttosto preoccupati. L’incertezza regna sovrana anche alla luce del primo round, ricco di colpi di scena.

CIV Superbike

In Superbike ci sono due defezioni, una prevista già da mesi e l’altra no. Kevin Manfredi non ci sarà perché è impegnato nel Mondiale MotoE. Mancherà dunque uno degli specialisti delle gare sotto la pioggia, reduce dal podio a Misano. Assente per infortunio Alex Bernardi che ha già iniziato la riabilitazione dopo l’intervento conseguente alla caduta nel warm-up di Misano.

In caso di maltempo i favoriti sono due: Zanetti e Delbianco. Il primo è l’attuale leader del campionato con la Ducati del team Broncos. E’ un pilota di grande esperienza sempre molto veloce in condizioni particolari. Normalmente è fortissimo con la poggia Alessandro Delbianco, assetato di rivincite con la Yamaha Keope dopo lo sfortunato week-end di Misano. Michele Pirro non è uno specialista del bagnato ma è pur sempre il numero uno della categoria. Tra i protagonisti più attesi i due portacolori di Aprilia Nuova M2 Samuele Cavalieri e Luca Bernardi. Possono puntare alle prime posizioni anche Luca Vitali su Honda Improve e Simone Saltarelli Honda TCF, entrambi reduci dal podio a Misano. Possibile outsider Flavio Ferroni su Yamaha Faieta Motors by Speed Action.

Le altre classi

In Supersport i favori del pronostico sono per Simone Corsi, leader del campionato. L’ex pilota del Mondiale Moto2 si è lanciato in questa nuova avventura con grande entusiasmo e ci tiene particolarmente così come Marco Bussolotti e Roberto Mercandelli. In Moto3 lo spagnolo Vicente Perez Selfa sembra imbattibile ma Nicola Carraro è molto carico dopo la recente vittoria nel Mondiale Junior. Da seguire inoltre i giovani della Premoto3 con Edoardo Liguori saldamente in testa alla classifica. In SS300 c’è al comando Bruno Ieraci ma Matteo Vannucci è reduce dal secondo di domenica scorsa nel WorldSSP300 e punta certamente al successo.

