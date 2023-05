CIV Superbike, Alex Bernardi operato dopo la caduta a Misano

Il primo round del Campionato Italiano Superbike è stato particolarmente sfortunato per lo squadrone Aprilia Nuova M2. Per un pilota in particolare: Alex Bernardi che ha dovuto saltare gara-2 per una caduta nel warm-up. Questa settimana si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico ad una clavicola e probabilmente dovrà saltare il secondo round del CIV, in programma la settimana prossima al Mugello.

“L’operazione è andata bene – spiega Alex Bernardi a Coresedimoto – Mi hanno messo una placca per sistemare la clavicola. Ora mi hanno dimesso dall’ospedale e inizio la riabilitazione per recuperare prima possibile”.

Quando ti rivedremo in pista?

“Volevo tornare prossima settimana al Mugello ma penso che sarà molto difficile, purtroppo. Ormai è la terza placca che mi mettono in questa clavicola ma comunque non mollo e cercherò di rientrare al più presto”.

Alex Bernardi non verrà sostituito e ci sarà dunque un pilota in meno in griglia. Nessuna conseguenza per Samuele Cavalieri che dopo aver stabilito la pole position è caduto in gara-2 ed è stato costretto al ritiro. A Misano le Aprilia hanno dimostrato di essere le moto da battere al CIV Superbike 2023. La squadra di Enzo Chiapello quest’anno ha perso un top rider quale Alessandro Delbianco (passato a Yamaha Keope) ma ha preso Samuele Cavalieri e Luca Bernardi, entrambi in grado puntare al successo.

L’autobiografia del Genio Adrian Newey “Come ho progettato il mio sogno”

Foto Facebook Alex Bernardi