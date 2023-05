MotoGP, Alex Marquez: “Marc mi ha sicuramente influenzato”

Il team Gresini Racing ha testato il modello di Intelligenza Artificiale più popolare su Internet, ChatGPT, in grado di comprendere e rispondere a messaggi di testo in diverse lingue. La squadra diretta da Nadia Gresini, al suo secondo anno in MotoGP, ha realizzato un’intervista con il suo pilota Alex Marquez, comprese le domande e le ipotetiche risposte. Infine un confronto con le reali risposte del pilota di Cervera.

Il confronto con Marc Marquez

Un’occasione utile anche per parlare di suo fratello Marc Marquez, ancora alle prese con gli infortuni dal luglio 2020. Alex e Marc continuano a condividere casa, allenamenti e tempo libero, nonostante da questa stagione MotoGP corrano per marchi diversi. Un trainarsi a vicenda, soprattutto ora che il pilota Gresini gli sta davanti in classifica. “Confrontarmi con lui mi ha sicuramente influenzato nel corso degli anni perché abbiamo fatto lo stesso percorso. Nel corso degli anni sono stato in grado di gestire questa strada parallela finché arriva un momento in cui ti rendi conto che c’è un divario. Ogni pilota ha una carriera e una traiettoria diversa, quindi ho imparato a guardare me stesso e migliorare gara dopo gara“.

Gli allenamenti di Alex

La preparazione atletica non ha subito grandi modifiche, anche dopo il trasferimento da Cervera a Madrid, anche se ha dovuto limare alcuni dettagli. Alex Marquez non si affida ad uno psicologo, preferisce attorniarsi delle persone a lui care, saltuariamente ritorna nella città natale per fare visita a parenti e amici. Dopo un ottimo esordio con la Ducati, centrando il primo podio con la Desmosedici in Argentina, ha rimediato tre ritiri e con 41 punti è decimo in classifica piloti MotoGP. “Mentalmente cerco di avere i miei cari di fianco, rimanere tranquillo e felice. Non uso mental coach“.

La pressione sul pilota Gresini

Il salto dalla Honda alla Ducati aumenta il suo potenziale ma allo stesso tempo c’è più pressione. Con la Desmosedici non ci sono più alibi, l’obiettivo adesso è vincere la sua prima gara in classe regina. “La pressione fa parte delle gare in MotoGP, ma credo sia importante cercare di tenerla sotto controllo. Cerco di concentrarmi sulla mia gara e sulla mia strategia, e non su quello che fanno gli altri piloti. Mi piace anche prendermi del tempo per rilassarmi lontano dalla pista – ha concluso Alex Marquez- e godermi il mio tempo libero“.

“Come ho progettato il mio sogno” la bio di Adrian Newey il più grande ingegnere della F1 disponibile su Amazon

Foto: MotoGP.com