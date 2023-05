Alvaro Bautista sarà nel Mondiale Superbike anche nel 2024. Oggi in conferenza stampa da Barcellona ha confermato quanto avevamo già anticipato nei giorni scorsi. Nonostante fosse un po’ combattuto, a causa dell’età avanzata e del fattore famiglia, alla fine ha deciso di proseguire la sua carriera da pilota.

Forse qualche rivale sperava nel ritiro, però il campione in carica SBK sarà ancora in griglia l’anno prossimo con la Panigale V4 R del team Aruba Racing Ducati. Questo binomio difficilmente battibile continuerà ad essere un grosso grattacapo per tutti. Ma prima di pensare alla prossima stagione, c’è un titolo 2023 da conquistare per dare seguito a quello dello scorso anno.

Alvaro Bautista sulla Ducati MotoGP: previsto un test

Dopo il divorzio a fine 2019 e il ritorno nel 2022, il rapporto tra Bautista e Ducati è saldissimo. Il pilota spagnolo ha anche domandato alla casa di Borgo Panigale di fargli provare la MotoGP: “Ho chiesto a Ducati di fare un test, ma come premio per il campionato vinto lo scorso anno. Sicuramente lo faremo. Non so esattamente quando, ma sarà molto presto, prima della pausa estiva. Non c’è nessuna intenzione in testa, solo quella di fare il test e divertirsi. Vedo che molti piloti vanno veloce con quella moto, sono curioso di guidarla“.

Alvaro ha grande desiderio di provare la Desmosedici GP, moto che è migliorata molto rispetto all’ultima volta (2018) nella quale lui l’aveva guidata in MotoGP. Non ha in mente di correre una gara da wild card, solo di testare il prototipo bolognese e di divertirsi. Sarebbe certamente interessante rivederlo in azione in top class, però probabilmente è qualcosa che non succederà.

La sua carriera in MotoGP

Il pilota di Talavera de la Reina ha corso in MotoGP dal 2010 al 2018. Dopo il titolo in 125 nel 2006 e le buone stagioni in 250, fu la Suzuki a puntare su di lui. Il suo compagno di squadra nell’anno da rookie fu il “nostro” Loris Capirossi. Dal 2012 al 2014 è stato in sella alla Honda del team Gresini, riuscendo a salire sul podio in tre occasioni.

Nel 2015 e nel 2016 è rimasto nella squadra di Fausto Gresini, che nel frattempo aveva firmato una partnership con Aprilia Racing. Poi nel 2017 e nel 2018 ha guidato la Ducati del team di Aspar Martinez. In occasione della sua ultima stagione in MotoGP ha avuto modo di guidare per la squadra ufficiale a Phillip Island, dove sostituì l’infortunato Jorge Lorenzo e chiuse quarto in gara. In seguito ha accettato l’offerta di Gigi Dall’Igna di trasferirsi nel Mondiale Superbike con Ducati. Il resto della storia lo conosciamo.