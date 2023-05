Superbike, parla Alvaro Bautista: “Ecco perché continuerò a correre”

Alvaro Bautista da giorni ha deciso di continuare, rinnovando per un altro anno con la Ducati. Lo abbiamo anticipato qui e alla vigilia del quarto round del Mondiale Superbike a Barcellona il numero 1 ha convocato una conferenza stampa per spiegare i motivi. Che andasse avanti non era così scontato: è campione in carica, sta veleggiando verso il bis, avendo firmato vittorie otto vittorie nelle nove corse di quest’inizio di campionato. L’anno prossimo avrà 39 anni, età non più verdissima per un pilota che nel 2006 festeggiava l’iride 125, dunque è sulla breccia da parecchio tempo. Ma la voglia di vincere, la sete di adrenalina e successo sono sono sirene irresistibili per i piloti. Anche per quelli ormai un po’ in là con gli anni, una famiglia e tutto il resto. Le sue due bimbe dovranno aspettare il ritorno a casa del babbo ancora per un po’. Non è ancora tempo di pensione.

Superbike, Alvaro Bautista in conferenza stampa

Queste le parole di Bautista nella conferenza stampa sostenuta presso il Circuit de Barcelona-Catalunya: “Ho parlato con la mia famiglia su cosa fare. Sono nel momento migliore della carriera. Sono veramente felice di come sto mentalmente e fisicamente, oltre che di come sto lavorando. A livello professionale mi sento pronto per continuare a correre, però c’è anche l’aspetto familiare. Le mie figlie stanno crescendo e iniziano a chiedere dove sono. Alla fine abbiamo deciso che nel 2024 sarò qui, guiderò ancora per il team Aruba Racing Ducati. Sono felice di questo, sono motivato di essere il migliore pilota. Questa è la mia decisione. Non è stato semplice, la mia famiglia è molto importante per me e ringrazio mia moglie per il supporto. Grazie anche al team per la fiducia che ripone in me“.

Alvaro conferma che il prolungamento con il team Aruba Racing Ducati è annuale: “Il rinnovo è di un anno, ho preferito così. Mi dà più motivazione, perché se firmi per più anni magari poi ti rilassi”.

Infine un messaggio ai tifosi Ducati: “Saremo insieme anche nel 2024, spero che continueremo a divertirci e che possiamo lottare per fare risultati“.