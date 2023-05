MotoGP, Bagnaia: “Weekend insidioso”. Petrucci stupirà a Le Mans?

Francesco Bagnaia arriva in Francia da leader della classifica MotoGP, dopo il positivo weekend a Jerez. La vittoria in gara gli ha permesso di mettersi alle spalle le precedenti cadute avvenute a Termas de Rio Hondo e a Austin. Ora non vuole più sbagliare. Stando a quanto visto finora, sembra che il titolo sia nelle sue mani e che solo lui possa perderlo.

Ducati ha la moto migliore e con di Pecco può bissare il trionfo del 2022. Purtroppo, non ci sarà Enea Bastianini in questo weekend a Le Mans. Il pilota romagnolo, vincitore della gara dello scorso anno, è ancora alle prese con il recupero della scapola destra fratturata a Portimao. Aveva provato a guidare a Jerez, ma ha faticato tanto e sentiva dolore. Proverà ad esserci al Mugello (9-11 giugno). Intanto sulla sua Desmosedici GP23 salirà Danilo Petrucci, quest’anno impegnato nel Mondiale Superbike con il Barni Spark Racing Team.

MotoGP, Bagnaia non vuole sbagliare in Francia

Per il fine settimana in Francia è prevista pioggia, quindi Bagnaia sa di dover essere particolarmente attento: “Sono contento di tornare a correre in Francia. Le Mans è una pista che mi piace molto e l’anno scorso ero in lotta per la vittoria, prima della caduta. Rispetto al 2022, avremo temperature più basse ed è prevista pioggia per tutto il weekend. Sarà un fine settimana insidioso e sarà importante restare concentrati“.

Vietato commettere errori. Il campione in carica MotoGP cercherà di ottenere il massimo possibile, evitando di prendere rischi non necessari. Sul bagnato ha fatto vedere di poter andare bene, però deve stare attento a non esagerare. In Argentina ha buttato via molti punti con una caduta evitabilissima. La lezione dovrebbe essere stata appresa.

Petrucci felice di tornare sulla Ducati Desmosedici GP

Chi si approccia a questo appuntamento senza particolari aspettative è Petrucci, che non guida una Desmosedici GP dal 2020 e un prototipo (KTM) dal 2021. Dovrà ad adattarsi per riuscire a divertirsi in Francia: “Tornare a correre per Ducati in MotoGP è un’emozione indescrivibile, soprattutto perché lo farò su una pista dove nel 2020 ho ottenuto la mia ultima vittoria nel campionato. Sicuramente non sarà un weekend facile, considerando le condizioni meteo, ma in passato sul bagnato sono sempre stato competitivo. L’obiettivo è quello di divertirmi e di fare un buon lavoro con la squadra“.

Danilo ha ricordato il suo trionfo a Le Mans nel 2020, quando guidava proprio per il team ufficiale Ducati e trionfò sul bagnato. Anche stavolta dovrebbe piovere, però sarà molto più complicato essere davanti. Cercherà di fare del suo meglio, potrebbe essere la sua ultima gara in MotoGP.

Foto: Ducati