MotoGP, Bastianini out a Le Mans: Ducati chiama Petrucci

Enea Bastianini non correrà il Gran Premio di Francia. Dopo aver interrotto al sabato mattina il suo weekend a Jerez, non lo vedremo in azione a Le Mans (12-14 maggio). Al suo posto il team ufficiale Ducati ha deciso di schierare Danilo Petrucci, ora impegnato nel Mondiale Superbike con il Barni Spark Racing Team.

La spalla destra di Bastianini non è ancora a posto dopo l’incidente avvenuto nella Sprint a Portimao. Nonostante il via libera a correre in Spagna, evidentemente serve ulteriore tempo affinché torni al 100%. Per fortuna, dopo il GP di Francia passeranno diverse settimane prima che si corra al Mugello (9-11 giugno) e quindi il pilota romagnolo ha il tempo per tornare ad essere in una buona condizione fisica.

Petrucci, nuovo ritorno in MotoGP

Per Petrucci si tratta di un ritorno, visto che ha corso stabilmente in MotoGP tra il 2012 e il 2021. Lo ha fatto anche per il team ufficiale Ducati, nel 2019 e nel 2020. Proprio con esso ha conquistato le sue due uniche vittorie nella classe regina del Motomondiale: Mugello 2019 e Le Mans 2020.

Lo scorso anno ha gareggiato prima alla Dakar e poi nel MotoAmerica Superbike, ma quando Joan Mir si è infortunato ha ricevuto la chiamata della Suzuki per sostituirlo in Thailandia. Ha fatto un breve rientro in MotoGP provando la GSX-RR, completamente diversa dalle moto che aveva guidato in precedenza. A Le Mans ha una nuova occasione in MotoGP e con un prototipo che un po’ conosce, anche se negli ultimi anni ha subito delle evoluzioni e dovrà adattarsi ai cambiamenti.

Queste le parole di Petrux: “Sono contento di tornare a correre in MotoGP, anche se mi dispiace che Enea debba saltare un’altra gara. A Le Mans ho vinto la mia ultima gara in MotoGP. Sarà un onore provare la moto campione del mondo e rimettere una tuta con cui ho vinto in passato. È un’emozione indescrivibile“.

Bastianini salta Le Mans: perché non c’è Pirro?

Ducati ha scelto Petrucci per sostituire Bastianini e certamente Danilo è felice della nuova chance di mettersi alla prova in top class. Ad Austin era stato Michele Pirro a rimpiazzare il pilota romagnolo, però nel weekend del GP di Francia lui sarà in azione al Mugello per una tappa del CIV Superbike.

Solitamente è il collaudatore Ducati a sostituire i rider titolari in caso di assenza, ma stavolta Pirro è impegnato nel Campionato Italiano Velocità. Qualcuno magari avrebbe “sognato” di rivedere Alvaro Bautista in MotoGP, però la casa di Borgo Panigale non può mettere a rischio un pilota che nel 2023 lotta per vincere il titolo mondiale SBK.

