MotoGP Jerez: Enea Bastianini non ce la fa, il guaio è grosso

“Troppo dolore, dopo soli due giri ha detto che era troppo difficile guidare.” Davide Tardozzi conferma quanto si temeva: Enea Bastianini è fuori dal GP di Spagna. A 16 minuti dalla fine delle Prove 3 MotoGP ecco la dichiarazione. Bastianini era già molto dolorante alla spalla infortunata a Portimao alla fine della prima giornata. Oggi era attesa la decisione definitiva in un senso o nell’altro, è bastato davvero poco proprio all’inizio delle prove libere. Il pilota Ducati Team non è in grado di continuare, si punta ora al ritorno a Le Mans tra due settimane. Di nuovo Bagnaia si ritrova da solo a ‘guidare’ la squadra ufficiale in rosso. Di seguito anche il resoconto delle ultime prove a Jerez.

MotoGP Jerez, il programma del GP Spagna

MotoGP Prove 3, Bastianini out

I turni del venerdì hanno deciso chi va direttamente in Q2 e chi invece dovrà disputare la prima sessione di qualifiche (la classifica). La sorpresa (o forse no?) della prima giornata è stato Dani Pedrosa, 3° in combinata e quindi direttamente in Q2, mentre molti nomi eccellenti sono rimasti fuori dai 10, chiamati quindi ad una Q1 infuocata… Ma quello avverrà dopo questa terza ed ultima sessione di prove, erede delle ex FP4 e utile quindi per preparare sia le qualifiche che le due gare in programma. A 16 minuti dalla fine della sessione, come detto, arriva la comunicazione che Bastianini è fuori dal GP a Jerez, altro pesante doppio zero in arrivo per il pilota Ducati Team… Nel frattempo si continua un’alternanza Aprilia-Yamaha a chiudere l’ultimo turno di prove. Tra poco si farà davvero sul serio con qualifiche e poi la Sprint.

La classifica

Foto: Valter Magatti