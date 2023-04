MotoGP Jerez, Bastianini può correre: c’è il via libera dei dottori

Il Gran Premio di Spagna 2023 MotoGP vedrà anche Enea Bastianini tra i suoi protagonisti. Infatti, il pilota del team ufficiale Ducati è stato dichiarato “idoneo” dai dottori che lo hanno visitato presso il circuito di Jerez.

Il romagnolo si era infortunato nella gara sprint di Portimao, quando Luca Marini lo centrò in pieno. Purtroppo, ha poi rimediato un serio infortunio: frattura della scapola destra. Non ha dovuto operarsi, però è stato costretto a saltare i GP in Argentina e negli Stati Uniti. Come previsto, è pronto per correre in Andalusia. Non è al 100% della condizione fisica, ma questo fine settimana sarà utile a migliorare il suo stato di forma e a fargli riprendere confidenza con la sua Desmosedici GP23. Non ci sono pressioni.

MotoGP Jerez, Bastianini torna sulla Ducati

Martedì Bastianini ha disputato 10 giri di test con una Ducati Panigale V4 e ha avuto buone sensazioni. Ovviamente, guidare una MotoGP e sostenere un weekend di gara è tutta un’altra cosa. Ad ogni modo, lui sente di stare bene e di poter completare il gran premio. Ha già dichiarato che sarebbe felice di chiudere in top 10, non si aspetta di essere subito davanti al rientro.

Per quanto riguarda la corsa al titolo, è convinto di avere ancora le sue chance. Mancano tanti gran premi e quest’anno ci sono anche i punti delle gare sprint. La rimonta del 2022 fatta da Pecco Bagnaia, che dopo il Sachsenring aveva 91 punti di distanza da Fabio Quartararo, insegna che niente è impossibile. Intanto, è importante tornare a correre. Il resto si vedrà.

Medical Info 📋#MotoGP rider #23 @Bestia23 has been declared FIT after his medical check in Jerez#SpanishGP 🇪🇸 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 27, 2023

Foto: Instagram @bestia23