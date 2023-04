L’Italia della Moto3 recupera Stefano Nepa, anche se con riserva. Il pilota MTA, dopo l’infortunio in cui è incappato ad Austin, dovrà essere ricontrollato nella giornata di venerdì. Chi invece sarà sicuramente assente è il pilota Moto2 Darryn Binder, ancora convalescente dalla lesione alla mano destra e quindi non idoneo per competere. Ma ci sono novità anche per Joel Kelso, Tatsuki Suzuki e Alex Escrig, ecco come stanno.

Moto3: Nepa ok con riserva

Il botto, l’intervento e la corsa contro il tempo per presentarsi a Jerez. Stefano Nepa ha ottenuto l’idoneità per disputare il Gran Premio di Spagna, con un appunto. Il pilota abruzzese infatti verrà rivisto nuovamente dopo il primo turno di prove del venerdì per valutare la sua situazione. “Ce la può fare per l’idoneità, è carico, poi bisogna vedere i limiti fisici” ci aveva detto Alessandro Tonucci dopo l’intervento del suo pilota. Vedremo quindi da domani come andrà in sella, un discorso che lo accomuna a Joel Kelso. Nel caso dell’australiano per parliamo di un recupero che va avanti dall’incredibile incidente al traguardo a Portimao. L’alfiere CFMoto PrustelGP è determinato a ripartire, ha ottenuto pure lui l’idoneità, ma come Nepa dovrà sottoporsi ad un nuovo controllo dopo le prime prove. Nessun problema invece per Tatsuki Suzuki, dolorante ad un piede dopo l’incidente in gara ad Austin ma ora perfettamente idoneo per il GP.

Moto2: Binder KO, debutto Escrig

A Darryn Binder invece non è riuscito il recupero per questa tappa a Jerez. Il rookie di casa IntactGP è stato dichiarato infatti non idoneo, la squadra quindi dovrà correre con il solo Lukas Tulovic appena recuperato. Un vero peccato per il pilota sudafricano ex MotoGP, che aveva già fatto vedere belle cose nei primi GP da pilota Moto2. Il team Forward Racing invece avrà per la prima volta la sua formazione al completo. Alex Escrig, ritenuto idoneo per competere, s’è finalmente lasciato alle spalle le conseguenze dell’incidente nei test invernali ed è pronto per l’anno di debutto in Moto2, accanto a Marcos Ramirez. Per quanto riguarda Yamaha VR46 Master Camp, è già stata annunciata la formazione provvisoria. Kohta Nozane non è ancora pronto per tornare, al suo posto riecco Soichiro Minamimoto assieme a Manuel Gonzalez.

