CIV SBK: Michele Pirro “Ho 37 anni ma voglio ancora vincere”

Un bellissimo numero 1 sulla carena a cui Michele Pirro spera di aggiungere a fine anno uno zero per festeggiare il suo decimo titolo in carriera. Pirro non è scaramantico e non si nasconde: punta alla vittoria del campionato. Tanti nel paddock lo indicano anche quest’anno come il super favorito. Alessandro Delbianco ed altri piloti cercheranno però di stravolgere i suoi piani.

“Sicuramente l’obbiettivo è il titolo – dice Michele Pirro a Corsedimoto – sono un anno più anziano ma ce la metterò tutta. Non sarà facile perché ci sono dei giovani sempre molto veloci come Alessandro Delbianco, Samuele Cavalieri, Luca Bernardi, Lorenzo Zanetti ed anche altri. Nel Campionato Italiano Superbike ogni anno ci sono sì i soliti ma c’è sempre anche qualche nome nuovo quindi si fa fatica a parlare prima. Io sono pronto per questa nuova sfida”.

Non avevi mai scelto il numero 1 in passato?

“No, è la prima volta nella mia carriera. Quest’anno ha 37 anni e voglio cercare di divertirmi ancora un po’ poi vediamo cosa fare. Ripartiamo da Misano, pista di vicino a casa e con tutti i miei amici e i ragazzi che collaborano con me”.

Da quest’anno c’è una grossa novità: il team Garage51. A Misano sarai presente sia come pilota di Superbike che come responsabile della squadra di Supersport.

“Infatti questo week-end c’è il debutto ufficiale al CIV del Garage51 by Barni quindi sono molto contento. Cerchiamo di fare del nostro meglio anche lì. C’è Matteo Ferrari che farà la wild-card nella Supersport con la Ducati del Team Garage51 poi ci sono i due ragazzini giovani. Speriamo sia buon buon week-end e di divertici tutti”.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri