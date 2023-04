CIV 2023: gli iscritti, numeri in crescita per Superbike e Supersport

Dal CIV al Mondiale? Sì, se si corre in Supersport 600NG. L’anno scorso Spinelli ha vinto tricolore ed ora è protagonista nel WorldSSP con un podio all’attivo. Non è un caso dunque che questa categoria si quella di maggior successo, più ambita sia dai giovani che dai veterani. Quest’anno ci sono 32 partenti, il numero più alto delle entry list del CIV. La categoria tornerà ad essere unica e con il regolamento mondiale. Il più atteso è Simone Corsi che arriva direttamente dal Motomondiale ma ci sono tanti piloti importanti, un perfetto mix tra veterani e giovani promesse. Tra i piloti più esperti: Massimo Roccoli, Roberto Mercandelli Davide Stirpe, Marco Bussolotti e Luca Ottaviani. Tra i giovani da seguire con attenzione Leonardo Carnevali reduce dal titolo in Ss300 e Matteo Patacca.

Cala drasticamente in numero dei piloti della Supersport 300: 22 iscritti contro i 39 al via nella prima gara dell’anno scorso. Ci sarà qualche wild card ma questa categoria a livello di CIV non attira più come un tempo. Favoritissimo Matteo Vannucci che però dovrà saltare la Racing Night per la concomitanza con il Mondiale.

A proposito di classi riservate a giovani, resta pressoché stabile il numero dei partenti in PreMoto3 che quest’anno saranno 24 contro i 25 in gara nel primo round del 2022. Riflettori puntati sui ragazzi dei Talenti Azzurri con il campione italiano in carica Leonardo Zanni (impegnato anche nella European Talent Cup), Gionata Barbagallo, Cristian Borrelli, Matteo Gabarrini e Gabriel Tesini. Iscritte anche le uniche due ragazze dei Talenti Azzurri: Josephine Bruno ed Elisabetta Monti.

Nel recente passato la classe con meno iscritti era la Superbike, quest’anno è invece la Moto3 con appena 16 piloti nella entry list. Favoritissimo Nicola Carraro, secondo l’anno scorso con un round in meno per una concomitanza con il Mondiale. Bisognerà vedere se riuscirà a fare tutto il CIV o se dovrà saltare delle gare tricolori visto che gareggia anche altrove. Da tenere d’occhio lo spagnolo Vicente Perez Selfa.

In crescita la Superbike con 17 iscritti contro i 14 partenti nella prima gara del 2022. Il campionato è piuttosto difficile da interpretare ed i test invernali non hanno chiarito le idee sui valori in campo, anzi. L’uomo da battere sarà come sempre Michele Pirro che ambisce al suo decimo titolo. Durante l’inverno hanno impressionato soprattutto Luca Bernardi, Luca Vitali, Lorenzo Zanetti e Samuele Cavalieri, anche perché sono stati quelli che probabilmente hanno girato di più. A livello di tempi Alex Delbianco è rimasto un po’ nascosto ma lotterà certamente per il titolo. Tra i big anche Riccardo Russo, Alex Bernardi e Flavio Ferroni. Il più giovane in pista sarà il diciottenne Nicola Chiarini mentre il veterano è Simone Saltarelli che ha quasi 38 anni. Più “vecchio” di lui c’è solo Massimo Roccoli, classe 1984.

Quest’anno ci sarà anche il Campionato Italiano Velocità Femminile, organizzato dalla FMI in collaborazione con EMG Eventi. In griglia 14 concorrenti, tutte su moto 300 cc.