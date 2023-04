MotoGP, Vinales-Espargaró: patti chiari e amicizia lunga

Maverick Vinales ha un grande voglia di riscatto e in Aprilia ha trovato terreno fertile per fare una stagione MotoGP di alto livello. Un podio nelle prime tre gare, 4° posto nell’ultima gara in Texas e in classifica piloti, a 19 lunghezze dal leader provvisorio Marco Bezzecchi. In questo campionato sembra aver preso in mano le redini del box, instaurando un ottimo feeling con la RS-GP anche quando le condizioni sono più complicate (vedi Termas de Rio Hondo).

Vinales felice con Aprilia

Insieme ad Aleix Espargaró formano una coppia affiatata e leale, i due avevano già condiviso il box Suzuki cinque anni prima. Dopo il triste finale di esperienza con la Yamaha, con la Casa di Noale ha finalmente trovato la sua “comfort zone” dove potersi esprimere al meglio. “Dopo alcuni anni difficili arriva una squadra e ti dà tutto, questo mi dà l’opportunità di dimostrare quello che so fare… Se riusciamo a tirarne fuori il massimo, riusciremo a vincere“, ha detto ai microfoni di MotoGP.com. I tecnici Aprilia seguono i suoi feedback, riveste un ruolo centrale nel presente e ancora di più in ottica futura.

Coppia vincente con Cazeaux

Ritrovare al suo fianco il capotecnico Manu Cazeaux ha dato ulteriore spinta alle sue capacità, c’è massima intesa nel suo angolo di lavoro, insieme hanno gettato le fondamenta per una base ottimale. “È una squadra che crede in me, sanno che ho la velocità e la capacità di stare davanti“, ha aggiunto Maverick Vinales. Fantastico il rapporto con Massimo Rivola e Romano Albesiano, altrettanto con il connazionale Aleix Espargaró, che ha spinto tanto per portarlo in sella alla RS-GP quando il rapporto con Yamaha è andato alle ortiche. “Mi sento più veloce ogni anno, quest’anno in particolare“. L’obiettivo è centrare la prima vittoria con Aprilia e nell’aria ci sono buone sensazioni.

Il rapporto con Aleix Espargaró

Aleix Espargaró era e resta un punto di riferimento. Quando si trattava di dover comprendere alcuni dettagli su certi tracciati più complicati, il veterano di Granollers ha sempre dato massima disponibilità. Entrambi mettono il marchio davanti agli interessi personali e in pista vinca il migliore. Maverick è il futuro che avanza, anche per una questione di età. Si dice felicissimo del suo ruolo ai box e, pur rispettando l’esperienza di Aleix, mette in chiaro le sue intenzioni in MotoGP. “La cosa migliore che possiamo fare è aiutarci a vicenda. Ovviamente spero che mi dia una mano quando sarà il momento di farlo… Aleix ha il suo posto, è il ‘Capitano’ della squadra. Non prenderò il suo posto, ma io voglio vincere, basta“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: MotoGP.com