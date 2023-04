Motocross: Andrea Adamo sprint, altra conferma in Portogallo?

Tra pochi giorni tocca al Portogallo. Non è un’assurdità però affermare che Andrea Adamo è decisamente carico e determinato a confermarsi ancora. Il primo trionfo MX2 arrivato in Trentino, impreziosito dal fatto di essere pure in casa, è un’altra conferma del potenziale di questo giovane astro nascente del Motocross internazionale. Il siciliano classe 2003 (20 anni a fine agosto) sta mettendo a referto un inizio di stagione superlativo ed è attualmente 2° in campionato, a -22 da Jago Geerts. Non vuole pensare in grande, ma il campionissimo suo corregionale, un certo Tony Cairoli, scommette forte su di lui.

MXGP Portogallo, il programma del fine settimana ad Agueda

Adamo, ma che partenza!

All’orizzonte c’è il 5° round dell’anno, ma rivediamo i risultati dei quattro appuntamenti finora disputati. La stagione mondiale è iniziata in Argentina, tappa in cui il neo acquisto KTM Factory ha già detto la sua con il 2° posto di GP, il primo podio stagionale. Tocca poi al round in Sardegna, un “intoppo”, se tale si può definire un sesto posto overall. Possiamo però considerarlo un “calo”, vedendo poi cos’ha combinato nei due appuntamenti successivi. Adamo si riprende il podio nell’appuntamento in Svizzera, 2° per appena un punto dietro al vincitore Benistant. In Trentino infine diventa grande: un doppio secondo posto di manche vale il suo primo successo di GP e proprio davanti al pubblico di casa! Tre podi in quattro GP, davvero niente male come punto di partenza per questa stagione.

Altra conferma in Portogallo?

Il circuito di Agueda è stato risistemato, creando quindi ancora più incognite per questo quinto evento MX2. Come si comporterà Andrea Adamo? Chiaramente il tifo tricolore lo guarda con attenzione. “Non voglio pensare al campionato, solo ad una gara alla volta ed a prendere più punti possibili” ha dichiarato il pilota #80 di casa KTM. Il team manager Tony Cairoli però s’è sbottonato un po’ di più su questo giovane talento in crescita. “Un ragazzino che ha vinto il suo primo GP proprio in Italia” ha sottolineato il nove volte iridato MX. “Una performance incredibile, la dimostrazione che può essere un contendente per il titolo quest’anno.”

Foto: KTM Images/Polarity Photo