Yari Montella riparte dopo il botto di Assen “E’ stato un mio errore”

Al CIV per allenarsi e ritrovare il sorriso dopo un inizio di stagione da dimenticare. Yari Montella ad Assen rientrava da un brutto infortunio ma in gara-2 si è scontrato con Can Oncu che ha riportato due fratture all’avambraccio sinistro. Dopo la gara si è assunto le responsabilità e si è scusato con il pilota turco, con il Team Puccetti e con Barni. Ora Yari Montella è a Misano per il primo round del Campionato Italiano Supersport già precedentemente programmato come test ed allenamento. Gareggerà come wild card e sfiderà tanti piloti di alto livello tra cui Simone Corsi, Massimo Roccoli, Davide Stirpe e tanti altri. la Supersport NG è la classe più numerosa ed equilibrata del CIV.

“Sull’incidente mi Assen non c’è molto da commentare – dice Yari Montella a Corsedimoto – è stato un mio errore di valutazione e mi dispiace molto per Oncu”.

Tu come stai a livello fisicoi

“Io fortunatamente sto bene ed ora sono in pista qui a Misano”.

E’ una gara test?

“Sì, un allenamento che fa bene sia a me che al team. Sono contento di tornare al CIV dopo tanti anni e ci serve fare questa gara per preparaci in vista del week-end di Barcellona e recuperare un po’. E’ molto importante per noi fare un po’ di chilometri considerando le gare perse all’inizio e quella di Assen per il mio errore”.

Foto Facebook Yari Montella

