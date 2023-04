Motocross Portogallo, Adamo per il bis? Tutti gli orari del GP

Ci avviciniamo ad un fine settimana ricco di impegni motoristici. Anche il Mondiale Motocross ha un appuntamento, stavolta tocca al Portogallo. Jorge Prado e Jago Geerts comandano saldamente le classifiche generali rispettivamente di MXGP e MX2, chi li fermerà? Il fatto che il tracciato di Agueda sia stato rivisto offre maggiori incognite, vedremo se sarà un aspetto positivo o meno anche per i ragazzi italiani al via. La situazione, le classifiche e tutti gli orari del GP.

MXGP e MX2

Iniziamo dalla classe regina del Mondiale Motocross. Jorge Prado è reduce dalla sua prima vittoria di GP e tiene saldamente il comando della classifica generale. Lo spagnolo di GASGAS è partito alla grande e, anche se la stagione è lunga, non sembra determinato a cedere. Ma gli avversari sono pronti a sfruttare ogni minimo errore, a partire dall’alfiere Yamaha Maxime Renaux e dall’asso KTM Jeffrey Herlings, che lo seguono nella generale, più tutti gli altri, a caccia di eventuali sorprese. Vedremo poi come si comporteranno i nostri, a cominciare da Alberto Forato ed Alessandro Lupino, sicuramente lanciati dopo il weekend da protagonisti nell’Italiano Prestige (il resoconto), senza dimenticare Mattia Guadagnini. In MX2 occhi puntati ovviamente su Andrea Adamo, alla ricerca di altre conferme dopo il primo trionfo di GP in casa. Un’ottima partenza di stagione per il giovane italiano di KTM, ora secondo nella generale ad una ventina di punti dallo scatenato Jago Geerts. Ce la farà a ridurre il divario? Avremo altre sorprese? Non perdete il GP dei prossimi giorni per saperlo.

Motocross, le classifiche generali

MXGP World Championship: Jorge Prado (GASGAS) 201 punti; Maxime Renaux (Yamaha) 184 punti; Jeffrey Herlings (KTM) 175 punti; Romain Febvre (Kawasaki) 166 punti; Ruben Fernandez (Honda) 136 punti; Calvin Vlaaderen (Yamaha) 125 punti; Glenn Coldenhoff (Yamaha) 120 punti; Mattia Guadagnini (GASGAS) 108 punti; Jeremy Seewer (Yamaha) 107 punti; Alberto Forato (KTM) 98 punti.

MX2 World Championship: Jago Geerts (Yamaha) 205 punti; Andrea Adamo (KTM) 183 punti; Thibault Benistant (Yamaha) 182 punti; Kay de Wolf (Husqvarna) 173 punti; Simon Laengenfelder (GASGAS) 158 punti; Roan Van De Moosdijk (Husqvarna) 147 punti; Liam Everts (KTM) 140 punti; Kevin Horgmo (Kawasaki) 119 punti; Lucas Coenen (Husqvarna) 102 punti; Jan Pancar (KTM) 85 punti.

Motocross, gli orari

La diretta integrale del fine settimana è garantita come sempre da mxgp-tv.com (in abbonamento). Le quattro gare Motocross saranno visibili sempre in diretta anche su Eurosport e Discovery+. Infine, sarà possibile vedere in diretta le due corse MXGP anche su Raiplay, quindi solo in streaming.

Sabato 29 aprile

11:30 MX2 Prove Libere (25 minuti)

12:00 MXGP Prove Libere (25 minuti)

14:45 MX2 Time Practice (25 minuti)

15:20 MXGP Time Practice (25 minuti)

17:35 MX2 Qualifying Race (20 minuti+2 giri)

18:20 MXGP Qualifying Race (20 minuti+2 giri)

Domenica 30 aprile

11:25 MX2 Warm Up (15 minuti)

11:45 MXGP Warm Up (15 minuti)

14:15 MX2 Gara 1 (30 minuti+2 giri)

15:15 MXGP Gara 1 (30 minuti+2 giri)

17:10 MX2 Gara 2 (30 minuti+2 giri)

18:10 MXGP Gara 2 (30 minuti+2 giri)

MX2, entry list del GP Portogallo

MXGP, entry list della tappa ad Agueda

