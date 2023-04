F1, rivoluzione Sprint Race: ufficiale, a Baku debutta un nuovo format

Adesso è ufficiale: per i gran premi di F1 che prevedono la sprint race è previsto un nuovo format dei weekend. Si parte già da questo campionato e, precisamente, dall’appuntamento in arrivo a Baku.

Com’è risaputo, nel 2023 le gare sprint in calendario raddoppiano e diventano sei. La prima si disputa in Azerbaigian (29 aprile), poi le altre sono in programma in Austria (1 luglio), Belgio (29 luglio), Qatar (7 ottobre), Stati Uniti (21 ottobre) e Brasile (4 novembre).

F1 2023, come cambiano i weekend con le gare Sprint

Il nuovo format prevede un’unica sessione di prove libere che dura 60 minuti. Poi nel pomeriggio sono previste le consuete Qualifiche valide per stabilire la griglia di partenza della gara della domenica. Una grande novità è l’introduzione delle Qualifiche per la Sprint (Sprint Shootout) con questa modalità: Q1 da 12 minuti con gomme medie, Q2 da 10 minuti con gomme medie, Q3 da 8 minuti con pneumatici morbidi. Rimane la regola delle cinque eliminazioni dei piloti più lenti nei primi due turni, così da averne sempre dieci nell’atto finale.

Sabato pomeriggio si disputa la Sprint, sempre da 100 km e con lo stesso sistema di punti che premia i primi 8 al traguardo: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Domenica la consueta gara. Visto che l’ordine di arrivo della Sprint non determina la griglia della corsa domenicale, come invece avveniva fino al 2022, i piloti dovrebbero essere maggiormente incentivati a spingere e a regalare spettacolo ai tifosi.

Per quanto riguarda le penalità in griglia, quelle rimediate al venerdì verranno scontate nella gara della domenica; quelle accumulate nello Sprint Shootout invece nella Sprint. Eventuali sanzioni prese durante la Sprint, saranno poi applicate domenica. Vedremo quali saranno le reazioni dei piloti alle novità annunciate poco fa.

Formula 1, novità sui componenti sostituibili

Dopo la riunione della F1 Commission è stato anche ufficializzato che quest’anno le scuderie potranno utilizzare un motore a combustione interna (ICE), un turbocompressore, un MGU-H e un MGU-K in più. Ne avranno a disposizione quattro invece di tre da gestire senza incorrere in penalità, che scatteranno solo utilizzando un quinto elemento.

Una decisione saggia e che sarebbe stato logico prendere già prima dell’inizio di questa stagione di Formula 1, considerando l’aumento del numero delle Sprint e in generale l’elevato numero di gran premi in calendario.

Foto: Formula1.com