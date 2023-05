Superbike Misano, Andrea Albani “Obbiettivo 65mila presenze”

Con gli eventi dedicati ai tifosi si apre il lungo week-end dell’Emilia Romagna Round del Mondiale Superbike. Domani, giovedì, alle 11.00 partirà dal circuito una escursione in e-bike su un percorso di 7 km lungo la EcoVia del Conca e la EcoVia del Mare. Attesi Alex Lowes, Phillip Oettl, Niccolò Bulega, Marcel Schroetter e Mirko Gennai. Alle 18.00 l’appuntamento sarà invece al Rock Island, sul porto di Rimini. Al Meet and Greet i piloti incontreranno nuovamente i fans per foto e autografi. Durante il week-end sono previste anche tante iniziative a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione. Proprio questo evento intende riportare un sorriso in una terra tanto martoriata dalla calamità.

“La Romagna riparte con tutti suoi eventi dalla forte valenza economica, turistica e di sistema – dice il Managing Director del MWC Andrea Albani a Corsedimoto – è importante tornare alla normalità e dare un forte impulso economico”.

Com’è andata la prevendita?

“Già due settimane fa avevamo superato i 60mila biglietti per i tre giorni, quelli del 2022. La formula combinata MotoGP più Superbike è stata apprezzata ed ha funzionato bene. I prezzi per la Superbike sono abbordabili. Ad esempio il biglietto prato per il sabato costa 35 euro, per la domenica 40 euro, prato più paddock la domenica 60 euro e dunque speriamo che sia un bel week-end con molta gente. Il nostro obbiettivo è raggiungere e possibilmente superare quota 65mila spettatori. Credo sia un traguardo realistico”.

Quanto influiscono i successi della Ducati?

“A Misano c’è una forte tradizione Ducati, due realtà della Motor Valley. La Casa di Borgo Panigale ha brillato fin dalle primissime edizioni ed il circuito di Misano è sempre stato invaso dai ducatisti. Con i successi di Bautista ci aspettiamo certamente le tribune gremite da tifosi in festa”.

Verrà dedicata grande attenzione anche al sociale?

“Prosegue il progetto Misano Green Circuit e nell’ambito di questo ci sarà la “Food Collection”, una delle best practices che hanno contribuito all’ottenimento della certificazione ISO 20121 per lo standard del Sistema di Gestione Sostenibile degli Eventi. In accordo con Dorna e Summertrade si procederà alla raccolta delle eccedenze alimentari. Nell’edizione 2022 sono stati raccolti oltre 1.000 pasti da distribuire alle comunità locali tramite l’Associazione Papa Giovanni XXIII. I membri del paddock saranno inoltre incoraggiati alla raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando le varie aree dedicate. Per quanto riguarda il sociale ci saranno poi le piattaforme per i disabili e tante iniziative per la popolazione colpita dall’alluvione”.