La gara di casa è sempre una festa. I tifosi dei piloti italiani di Superbike stanno preparando bandiere, striscioni e magliette per Misano. I due fans club più attivi sono quello di Axel Bassani e quello di Andrea Locatelli. Aveva organizzato la trasferta anche il Danilo Petrucci Official Fans Club ma non è stato raggiunto il numero minimo di adesioni per il pullman. I tifosi di Petrux arriveranno quindi in modo autonomo. Micheal Rinaldi non ha un Fans Club ufficiale ma a Misano sarà supportato da un folto gruppo di amici che lo segue con affetto.

“Arriveremo domenica con il pullman – raccontano i ragazzi dell’ Andrea Locatelli Fans Club – Il nostro ritrovo è nella tribuna C. Arriviamo in una quarantina ma poi si aggiungeranno molti altri che hanno approfittato del venerdì festivo per unire la Superbike ad una mini vacanza al mare. Saremo presenti con striscioni e bandiere in quantità. Avremo tutti il biglietto valido per il paddock in caso di…non lo diciamo per scaramanzia ma si capisce. Per noi è un’occasione per festeggiare anche gli altri 2 anni di contratto con Yamaha. Siamo contentissimi! Speriamo che la moto abbia delle evoluzioni perché al momento Loka è troppo lontano per poter impensierire Alvaro Bautista”.

Misano è la prima gara di casa del Axel Bassani Fan Club. I tifosi hanno pensato di posizionarsi alla curva della Quercia. “Speriamo di essere un gruppo numeroso e creare una bella onda gialla e rossa all’insegna del 47 – racconta il Bassani Fans Club a Corsedimoto – supporteremo il nostro pilota il più possibile con t-shirt coordinate, bandiere e striscioni. Come Fans Club stiamo lavorando per essere presenti anche al round di Imola il 16 luglio dove speriamo di organizzare un pullman per coinvolgere ancora di più i fan che provengono dalle zone limitrofe a Feltre dove vive Axel”.

Foto Axel Bassani Fans Club