Nel 2022 la star della MotoGP Marc Marquez ha inaugurato una nuova società con cui gestire i suoi diritti di immagine. Insieme al suo nuovo manager Jaime Martinez l’ha battezzata con il nome di Vertical Management SL, l’obiettivo è gestire i propri diritti di immagine e anche quelli di suo fratello Alex Márquez. Ma nei piani futuri dell’otto volte campione del mondo c’è un’agenzia che possa tutelare anche altri piloti e sportivi.

A pochi mesi dalla sua istituzione (il 4 ottobre dello scorso anno) hanno già il loro primo cliente, un giovanissimo pilota di moto. Nei progetti di Marc Marquez potrebbe esserci una Academy sullo stile della VR46 di Valentino Rossi. Come rivelato da Ricard Jové, commentatore tecnico di DAZN, Maximo Martinez Quiles è il primo cliente dell’azienda. Il ragazzo “è una delle stelle in erba che si distingue nella Red Bull Cup e nell’ETC Junior GP“.

Il primo allievo di Marc Marquez

15 anni di età, a 4 era già sulle minimoto, lo scorso anno ha raccolto una manciata di vittorie tra la European Talent Cup e la Red Bull Rookies Cup. Ha iniziato a gareggiare professionalmente nel 2017, all’età di otto anni, ed è già campione spagnolo in diverse categorie e con vittorie a livello internazionale (a 13 anni è stato il vincitore della European Talent Cup). Inoltre, è l’attuale leader dell’ETC con 83 punti e due vittorie conquistate a Valencia appena una settimana fa.

Nell’atto di registrazione della società di Marc Marquez si legge che l’oggetto sociale è la “rappresentanza e consulenza di atleti, sia nazionali che stranieri, in qualsiasi tipo di attività legale, comprese tutte quelle relative alla loro attività sportiva, nonché lo sfruttamento commerciale dei loro diritti di immagine”. Non è da escludere che il fenomeno della Honda possa mettere in piedi una sua accademia di piloti, dopo aver trovato già il suo primo allievo. Per adesso si tratta solo di ipotesi, ma la strada intrapresa sembra questa. D’altronde il giovane spagnolo già si allena anche con Marc e potrebbe essere solo il primo di una scuola in divenire.