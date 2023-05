Superbike, pronti per l’appuntamento a Misano? Tutti gli orari

Chi batterà le Ducati? Domanda valida sia per la Superbike che per la Supersport, visto chi comanda le due classifiche generali. Iniziando dalla classe regina, Alvaro Bautista ha sbagliato solo nella Superpole Race in Indonesia, in tutte le altre corse è stato inarrestabile. Brutta notizia per gli avversari, ottima per il pubblico italiano che si recherà al Misano World Circuit per il Pirelli Emilia Romagna Round, di scena nei giorni 2-4 giugno. Situazione più variegata a livello di vittorie in WorldSSP, visto che ci sono state anche le firme di Federico Caricasulo, Can Oncu e Bahattin Sofuoglu, ma al comando c’è sempre Nicolò Bulega. Per il pilota Aruba Ducati sarebbe il massimo trionfare a Misano, quindi in casa… Rivali permettendo. Di seguito tutti gli orari per non perdere il 5° appuntamento del 2023.

Misano, gli orari

La diretta integrale dell’evento è garantita come sempre da Sky Sport MotoGP. Per quanto riguarda TV8, diretta garantita per le due gare principali della Superbike a Misano, mentre la Superpole Race sarà in differita.

Venerdì 2 giugno

10:30-11:15 Superbike FP1

11:25-12:10 Supersport FP1

15:00-15:45 Superbike FP2

16:00-16:45 Supersport FP2

Sabato 3 giugno

9:00-9:30 Superbike FP3

10:25-10:45 Supersport Superpole

11:10-11:25 Superbike Superpole

14:00 Superbike Gara 1

15:15 Supersport Gara 1

Domenica 4 giugno

9:00-9:15 Superbike Warm Up

9:25-9:40 Supersport Warm Up

11:00 Superbike, Superpole Race

12:30 Supersport Gara 2

14:00 Superbike Gara 2

