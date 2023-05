Dopo alcuni anni di assenza il Helstons, creat nel 1985 a Parigi, torna in Italia e affida le attività di relazioni esterne a The Bulldog Company, l’agenzia di marketing e comunicazione fondata e diretta da Stefania Galli.

La pelle come primo amore. Circondato da amici nel mondo della moda e dell’abbigliamento, Kamal Kabi parte alla conquista della capitale e inizia a produrre capi made in France. Ispirandosi alla cultura americana, in particolare alla moda delle Flight Jackets, Helstons si pone ai margini dei marchi classici dell’epoca realizzando giacche di qualità cucite a mano, ricamate e innovative.

La svolta a due ruote

Dopo aver realizzato per anni abbigliamento urbano e da moto e aver acquisito esperienza e vera padronanza della pelle, nel 1991 Helstons concentra l’attività esclusivamente sul mondo delle 2 ruote.

La prima collezione maschile 100% made in France nasce nel 1998 e contempla giacche da uomo, con capi di punta come Dirt, Daytona e Ace che rappresenta oggi l’emblema del marchio. Bestseller fin dalla sua introduzione e costantemente rinnovata sia in termini di tecnologia e sicurezza, sia in termini di stile. Nel 1992 la prima collezione femminile completa, 100% made in France e tra le poche alternative per le motocicliste.

Dall’incontro con Shinichiro Arakawa, famoso designer giapponese di formazione francese, arrivano i jeans giapponesi Arakawa made by Helstons, 100% made in Japan, di colore blu grezzo, con la “h” di Helstons ricamata con filo rosso sul retro, taglio dritto e largo, per un look decisamente vintage.

Verso nuovi orizzonti

Dopo quindici anni nella capitale, l’azienda si amplia e costruisce un nuovo edificio alla periferia di Parigi. Nasce da qui l’ispirazione per le nuove collezioni che spaziano dalle scarpe alle borse da viaggio, fino ai più classici capi e accessori.

Oggi Helstons è un marchio iconico, presente in diversi Paesi europei, che presenta una collezione ampia e decisamente innovativa, pur mantenendo quel tocco di classicità che lo rende davvero esclusivo nel panorama della moda e in particolare nel mondo automotive