Loris Reggiani lancia il progetto “Scendi in pista per Galliano”

Loris Reggiani mette in moto la solidarietà con “Scendi in pista per Galliano”. Assieme ad Andrea Dovizioso ed altri piloti, promuove un’iniziativa per aiutare l’impianto distrutto dall’alluvione (il nostro video). Reggiani alcuni anni fa ha creato le ThunderVolt assieme a Giuseppe Sassi e Bruno Greppi. Sono delle moto elettriche che vengono utilizzate nel Campionato Italiano ThunderVolt Trophy. Tra l’altro l’idea di crearle era nata proprio a Galliano. Reggiani è lo zio di Manuel Fantini, spesso alle prese con i problemi di rumore per prove o gare in notturna. Con le ThunderVolt si può girare tranquillamente pure di sera.

Il progetto

Loris Reggiani sta rimettendo a punto alcune delle poche moto che Manuel e suo padre sono riusciti a salvare dall’alluvione per le prossime gare Campionato Italiano ThunderVolt Trophy. Con queste si potrà partecipare ad una o a tutte tre le gare restanti. I partecipanti potranno incontrare Loris Reggiani, venire seguiti da lui nelle gare, ricevere consigli sia sul setting della moto che di guida. Ogni week-end prevede il sabato un turno di prove libere, un turno di qualifica e la sprint race. Domenica il warm up e due gare. Moto, pneumatici, assistenza e oneri di accesso alla pista inclusi nel pacchetto. Verrà creata una speciale classifica generale dedicata all’iniziativa.

La donazione minima richiesta per l’intero pacchetto weekend di gara è di 1000 euro da versare direttamente al Galliano Park a.s.d. Ci potrà così divertire ed aiutare Galliano Park nella ricostruzione.

Per sostenere Galliano Park ci sono anche altri modi. E’ possibile fare una donazione direttamente con GoFound.me Oppure si può fare un bonifico bancario all’ IBAN: IT10P0306909606100000187384 intestato a Galliano Park A.S.D. Causale: donazione per emergenza esondazione. O si può devolvere il 5 o 8 per mille della dichiarazione dei redditi a Galliano Park ASD Sede legale in via Molino Bratti 215 – cap 47032 Bertinoro (FC) C.F. 9209899040