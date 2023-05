Dal fango rinascerà un circuito: la lezione di Galliano Park (video)

In queste settimane abbiamo raccontato l’emergenza in Romagna attraverso la vicenda di Galliano Park, piccolo tracciato nei pressi di Forli. Il regno degli appassionati di Minimoto e supermotard ma anche impianto frequentato da campioni celebrati per allenarsi in vista dei GP. L’alluvione ha spazzato via tutto: il nastro d’asfalto, le infrastrutture, il ristorante, perfino l’abitazione dei proprietari. Tutto travolto e ormai inservibile, incluso il ricco parco moto di cui la struttura si era dotata. Da quelle notti e giorno terribili non è passato che qualche giorno, la situazione è ancora molto difficile. Ma da fango che ancora ricopre gran parte della superficie, comincia ad affiorare la speranza. Grazie ad amici e volontari, il gestore di Galliano Park sta faticosamente ma incessantemente ripulendo tutto.

Siamo andati a dare una mano

Sabato 27 maggio, finalmente sotto un bel sole di tarda primavera, siamo andati noi stessi a dare una mano. Ma anche a documentare la situazione di un circuito che ormai è entrato nel cuore di tutti noi appassionati, anche di quelli che non ne avevamo mai sentito parlare. Come vedete dal video, ancora ci sarà tanto lavoro da fare, ma quello che conta è che nessuno ha perso la speranza. Presto Galliano Park si rialzerà, insieme a mille altre attività e famiglie coinvolte in questo disastro.

Forza Manuel!

Nel video qui sopra Manuel Fantini, il giovane proprietario, ci racconta com’è cominciato tutto. La disperazione iniziale, la conta dei danni, gli appelli per chiamare a raccolta tanti appassionati che, in un modo o nell’altro hanno dato una mano. Oltre ad una pista gioiello, Manuel e la sua famiglia hanno perso anche la casa. “Guarda, il fango viene via dall’asfalto, sapete che se ci diamo dentro qui fra qualche settimana daremo più gas di prima?” Manuel guarda quella che prima era la pista e ancora è una distesa di fango. La sua determinazione e quella dei romagnoli aprono il cuore. E allora: gassss!

(Video realizzato da Marianna Giannoni)

