Va a Max Verstappen il trionfo nella gara del Gran Premio di Monaco 2023 di F1. Partito dalla pole position, il pilota della Red Bull è rimasto in testa dall’inizio alla fine. Neanche l’arrivo della pioggia nell’ultima parte della corsa lo ha scomposto. Prestazione perfetta e pesante allungo in classifica generale, visto che Sergio Perez (scattato ultimo) è arrivato diciasettesimo al traguardo.

Formula 1, Aston Martin e Alpine sul podio a Monte Carlo

Sul podio con Verstappen anche Fernando Alonso con l’Aston Martin ed Esteban Ocon con l’Alpine. Lo spagnolo, rispetto a Max, era partito con gomme hard e voleva fare un lungo stint proprio per approfittare dell’eventuale pioggia. Quando è arrivata, però, nel pit stop gli hanno montato pneumatici medi e quindi ha poi dovuto fare un’altra sosta per montare le intermedie. Errore di valutazione del team.

Seguono le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, con quest’ultimo che ha mantenuto il quinto posto nonostante una penalità di 5 secondi inflitta per un unsafe rejoin effettuato dopo un lungo. La Ferrari piazza Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz ottavo, sbagliando ancora scelta al momento di decidere di cambiare le gomme con l’arrivo della pioggia.

La scuderia di Maranello si è mossa in ritardo e si è ritrovata a fermare contemporaneamente i due piloti. Sainz ha anche commesso un errore che gli ha fatto perdere posizioni. Per Leclerc si conferma la “maledizione” di non riuscire a salire sul podio nel Principato di Monaco, dove è nato. Una gara da dimenticare. In mezzo alle Ferrari c’è l’Alpine di Pierre Gasly. Top 10 completata dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

F1 GP Monaco 2023, risultati Gara: ordine di arrivo e classifica finale

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 1 pit stop

2 Fernando Alonso Aston Martin +27.921 2

3 Esteban Ocon Alpine +36.990 2

4 Lewis Hamilton Mercedes +39.062 2

5 George Russell Mercedes +56.284 1

6 Charles Leclerc Ferrari +61.826 2

7 Pierre Gasly Alpine +62.337 2

8 Carlos Sainz Ferrari +63.338 2

9 Lando Norris McLaren 1 L 2

10 Oscar Piastri McLaren 1 L 1

11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1 L 1

12 Nyck De Vries AlphaTauri 1 L 1

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1 L 2

14 Alexander Albon Williams 1 L 2

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2 L 1

16 Sergio Perez Red Bull Racing 2 L 3

17 Nico Hulkenberg Haas F1 Team 2 L 5

18 Logan Sargeant Williams 2 L 3



