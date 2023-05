Leclerc, il GP Monaco resta “maledetto”: la Ferrari ha sbagliato ancora

Mai una gioia per Charles Leclerc a Monaco nel suo gran premio di casa, che rimane stregato. Neanche nel 2023 è arrivato il podio. Aveva la possibilità di conquistarlo partendo dal terzo posto che si era conquistato nelle Qualifiche, ma una penalità di 3 posizioni lo ha fatto retrocedere in griglia e ha rovinato i suoi piani. Errore del suo ingegnere di pista, Xavier Marcos, che non lo ha avvisato con la giusta tempistica dell’arrivo di Lando Norris e così non ha potuto evitare l’impeding nei confronti del collega.

In gara è arrivato sesto al traguardo e sicuramente c’è del rammarico per quanto riguarda i pit stop. Il pilota monegasco era partito con le gomme hard e aspettando qualche giro poteva evitare di fare una sosta in più, montando direttamente le intermedie. Vero che aveva avuto un crollo e forse in Ferrari hanno temuto uno scoppio, ma Max Verstappen è andato lungo addirittura con le medie e sia Fernando Alonso che George Russell non hanno avuto problemi a fare lo stesso con le dure. In ogni caso, anche al momento dell’arrivo della pioggia, il team poteva farlo rientrare prima e invece ha atteso almeno 1-2 giri di troppo. Un’altra volta la strategia non è stata perfetta nel box rosso.

F1 GP Monaco, Leclerc amareggiato dopo la gara

Leclerc al termine del GP corso sulle strade di Monte Carlo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport F1: “Abbiamo fatto fatica verso la fine dello stint con le gomme hard. È stato strano, perché prima andavano molto bene e stavo anche salvando le posteriori. Poi c’è stato un calo netto e abbiamo faticato. Su questo c’è tanto lavoro da fare, la gestione degli pneumatici rimane un punto debole per noi“.

Per quanto concerne la strategia di non rientrare prima a montare gomme intermedie, Charles non se la prende con il team e spiega la sua posizione: “Eravamo consapevoli dei rischi che prendevamo rimanendo in pista, adesso che è finita la gara è ovvio dire che bisognava rientrare prima. In quelle condizioni, con la pioggia e tante macchine con le slick, a volte paga di più rimanere fuori e aspettare una Safety Car prima di fare il pit. La SC non è mai arrivata. È stata una scelta“.

L’amarezza di Sainz a Monte Carlo

Sainz partiva dalla quarta posizione in griglia ed era vicino a Esteban Ocon prima di commettere un errore che lo ha fatto finire anche dietro a Leclerc poco prima di montare pneumatici intermedi. Anche nel suo caso è stato commesso un errore, visto che poi è rientrato assieme a Charles e ha perso anche la posizione rispetto a Pierre Gasly.

Carlos non può che essere deluso per come è andata oggi: “Ci abbiamo provato e non ce l’abbiamo fatta. Quando ha iniziato a piovere sono rimasto fuori un giro in più, ho sbagliato anche io in questa situazione. Impareremo da questi errori e diventeremo più forti. Oggi era una lotteria e non è stato facile decidere“.

Foto: Ferrari F1