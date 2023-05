MotoGP, Pol Espargaró: visita medica decisiva prima del Mugello

Pol Espargaró prosegue la riabilitazione dopo il terribile incidente rimediato nella seconda sessione di prove a Portimao. Il pilota GasGas Tech3 ha rimediato otto fratture e due operazioni delicate, una all’orecchio e l’altra alla mandibola. La prossima settimana sosterrà una visita decisiva per ottenere il via libera al GP d’Italia, anche se i tempi potrebbero sembrare ancora prematuri.

Pol Espargaró spinge per il ritorno in MotoGP

Durante questi giorni difficili il minore dei fratelli di Granollers aveva persino pensato di ritirarsi dal mondo delle corse. La frattura alla mascella gli ha impedito di mangiare per alcune settimane, ha perso massa muscolare, non poteva neppure parlare. Fortunatamente l’amore della sua famiglia gli ha consentito di superare uno dei momenti più complicati della sua vita. Difficile chiudere il capitolo MotoGP, una grande passione che neppure un grave infortunio ha spento. Ha subito lesioni alla schiena e ai polmoni durante la caduta, ma dopo settimane di recupero punta a tornare in una delle prossime tre gare che precedono la pausa estiva.

Visita medica prima del Mugello

Al Mugello sarà pronto per rimontare in sella alla KTM RC16? “La prossima settimana farò la visita medica e se i medici mi daranno il via libera andrò al Mugello“, ha detto Pol Espargaró all’emittente spagnola TV3. “Se non sarà possibile, cercherò di tornare per la seconda gara (Sachsenring) o la terza (Assen) di questo triplo appuntamento“. Ovviamente servirà un periodo di riadattamento al rientro, considerata la sua lunga lontananza dalla MotoGP, ma avrà a disposizione una moto in grande ascesa, come dimostrano i risultati di Jack Miller, Brad Binder e Augusto Fernandez.

Un motivo in più per tornare quanto prima in pista. “Non vedo l’ora di tornare in moto. È ciò che mi fa alzare dal letto ogni giorno, il mio ultimo carburante. Mi piacerebbe molto tornare per il Mugello – ha ribadito il catalano -. Vedere le KTM che si comportano bene alimenta ulteriormente la mia motivazione“.

Foto: MotoGP.com