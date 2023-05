Il Mondiale Superbike 2023 va in scena a Misano Adriatico in questo weekend e Toprak Razgatlioglu ha tutte le intenzioni di tornare a vincere. Il circuito intitolato a Marco Simoncelli può essere il luogo giusto per cercare di battere Alvaro Bautista, finora dominatore del campionato.

Il pilota turco ha avuto un ottimo passo nel test disputato proprio in Emilia-Romagna poche settimane fa. Parte da una buona base, anche se bisognerà vedere quali condizioni climatiche ci saranno. Non è escluso che venga a piovere durante in fine settimana e ciò potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola. In ogni caso, il campione del mondo SBK 2021 si farà trovare pronto. La firma con BMW per il 2024 non lo distrarrà.

Superbike, Razgatlioglu carico per Misano

Razgatlioglu a Misano ha collezionato 2 vittorie e altri 4 podi. Lo scorso anno si ritirò in Gara 1 per un problema tecnico, vinse la Superpole Race e poi chiuse secondo in Gara 2. È fiducioso di poter fare bene: “Nei test abbiamo fatto un ottimo lavoro, soprattutto con la simulazione gara. Sono molto forte. Ma so che anche Bautista normalmente è molto forte a Misano. Il mio obiettivo è vincere la gara lunga, non solo quella sprint. La pista mi piace e il ritmo quest’anno sembra decisamente migliore per me. Ma vedremo, perché la gara è sempre diversa dai test“.

In classifica ha 69 punti di distacco rispetto al leader Bautista, ma Toprak continua a credere di poter vincere il Mondiale Superbike: “Sono ancora in lotta per il titolo e sembra che sia ancora possibile essere campioni. Farò del mio meglio a Misano, cercherò di vincere ogni gara“. In Emilia-Romagna è fondamentale recuperare punti su Alvaro per provare a riaprire la corsa iridata.

Locatelli cerca conferme dopo il rinnovo

Ovviamente, anche Andrea Locatelli si presenta a Misano molto motivato: “È più o meno la mia gara di casa, anche se non siamo vicino a Bergamo. Sarà interessante vedere se rispetto agli scorsi due anni possiamo migliorare, ottenere buoni risultati e lottare per il podio. Dopo il test abbiamo capito molto e spero di arrivare pronto per essere veloce fin da venerdì. Cercherò di essere nel gruppo di testa in ogni sessione per poi essere in una buona posizione in gara. Speriamo nel bel tempo, perché recentemente ci sono state piogge devastanti nella regione“.

Il pilota lombardo ha da poco rinnovato il contratto con Yamaha e continuerà a correre per il team ufficiale fino al 2025. Una bella manifestazione di fiducia nei suoi confronti. Loka ha iniziato molto bene la stagione e vuole confermarsi nelle migliori posizioni anche in questo weekend. È terzo nella classifica generale con 133 punti, +33 rispetto al campionissimo Jonathan Rea. Cercherà di lasciare Misano con un vantaggio maggiore rispetto al pilota Kawasaki.

Foto: Yamaha Racing