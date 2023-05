Immaginate che il Mondiale Superbike diventi ancora di più l’Eldorado dei motociclisti duri e puri. Non solo grande spettacolo in pista e condivisione di emozioni con i piloti nel paddock, ma anche qualcosa di più. Per esempio: la possibilità di toccare con mano gli ultimi modelli di moto ipersportive. Oppure poter ottenere direttamente da aziende dell’aftermarket coinvolte nel Mondiale indicazioni per il miglior utilizzo. Sarebbe di grande interesse per il motociclista avere accesso, in poche ore e in un luogo circoscritto, a competenze top level. Ma c’è di più: i round del WorldSBK potrebbero facilmente diventare la piattaforma per chi propone viaggi, divertimento, esperienze emozionali di ogni tipo. In questo modo il motociclista non sarebbe unicamente spettatore dello spettacolo in pista e nel paddock, ma diventerebbe protagonista. Lui e la sua moto al centro di un mondo d’occasioni.

Motul fa un altro passo

Motul, multinazionale dei lubrificanti nata più di cent’anni fa e coinvolta a 360° nel motorsport, fa un altro passo in questa direzione. Nel paddock di Misano sarà presente il Racing Lab mobile, un’ attrezzatissima struttura dotata di diversi strumenti scientifici progettati per analizzare i lubrificanti in diversi modi. Nel laboratorio viaggiante Motul sarà possibile, nel week end, compiere analisi di campioni di olio consegnati dai team Superbike, ma sarà a disposizione anche del pubblico. Indipendentemente da quale sia il produttore o dalle specifiche dell’olio utilizzato sulla tua motocicletta, sarà possibile campionare le condizioni di esercizio e di conseguenza lo stato di salute del motore della moto.

A cosa serve

Nel caso della presenza di un qualsiasi tipo di contaminazione del carburante o di contaminazione incrociata del liquido di raffreddamento, il Motul Racing Lab sarà in grado di rilevarlo durante i test. È inoltre possibile misurare quanto il lubrificante si sia degradato nel tempo, nonché l’eventuale presenza di microscopici frammenti metallici nell’olio, dovuti all’usura del motore. Le principali apparecchiature utilizzate dal Racing Lab servono per misurare la viscosità e verificare che l’olio usato funzioni ancora al grado SE originale. L’olio viene quindi analizzato mediante uno spettrometro a raggi infrarossi ed uno spettrometro ottico. Chi arriverà a Misano con la propria moto, avrà a disposizione quindi lo stesso servizio che Motul assicura ai team del Mondiale Superbike. Il servizio è gratuito. Ulteriori informazioni sul sito motulracinglab

La vicinanza con il pubblico è un valore

“In Motul confidiamo fermamente nella vicinanza al nostro pubblico, che è composto da persone che si prendono cura delle loro moto con grande attenzione” commenta Fabrizio D’Ottavi, Group Powersports Communication Manager di Motul. “La presenza del Racing Lab è un’ulteriore possibilità che offriamo ai motociclisti, lo zoccolo duro di ogni evento Superbike. Vogliamo offrire questa analisi altamente tecnologica per la ricerca di elementi metallici presenti nel lubrificante, per rilevare un’usura prematura o accelerata del motore e comprendere quindi se sia necessario effettuare la sostituzione di una o più parti. Oltre ad analizzare la composizione del lubrificante, può anche essere utilizzata per evidenziare eventuali perdite di refrigerante o diluizione del carburante, che potrebbero danneggiare il motore e limitarne le prestazioni in modo rilevante.”