Superbike, Andrea Locatelli avanti con Yamaha: ufficiale il rinnovo biennale

Perso Toprak Razgatlioglu, che ha deciso di firmare con BMW, la Yamaha ha ufficializzato il rinnovo di Andrea Locatelli. Anche il pilota lombardo aveva un contratto in scadenza a fine anno, ma a differenza dell’attuale compagno di squadra ha deciso di continuare a dare fiducia al progetto. L’accordo è valido per due anni, quindi correrà con il team ufficiale fino al 2025.

La firma non è una sorpresa, infatti sia Locatelli sia Yamaha avevano manifestato l’intenzione di andare avanti insieme. L’inizio di stagione Superbike 2023 è stata molto soddisfacente per entrambe le parti, si trattava solo di accordarsi su alcuni dettagli per prolungare il contratto. Ci sono stati rumors su un interesse di Kawasaki, però Loka ha deciso con convinzione di proseguire l’avventura con il marchio di Iwata, che ora deve decidere il sostituto di Razgatlioglu.

Superbike, Locatelli soddisfatto dell’accordo con Yamaha

Locatelli ha commentato con entusiasmo la firma del rinnovo biennale: “Il mio obiettivo era proseguire con Yamaha, quindi sono felice di aver firmato per altri due anni. La cosa migliore di Yamaha sono le persone che credono in me. Da quando sono arrivato nel WorldSBK, ho goduto di un supporto incredibile da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel progetto. Tutti assieme abbiamo ottenuto dei buoni risultati ma, cosa più importante, abbiamo fatto un percorso che mi ha permesso di sentirmi sempre più fiducioso. Possediamo ancora margini di miglioramento in molte aree e credo che diventeremo più forti insieme. Se la costanza è la chiave, come dicono, con questo rinnovo abbiamo gettato le basi per un futuro brillante“.

Anche Andrea Dosoli, road racing manager di Yamaha Motor Europe, è felice dell’accordo raggiunto: “È un piacere annunciare che continueremo per altri due anni, in linea con la nostra visione di coltivare il talento e creare un rapporto a lungo termine con i nostri piloti. Il nostro viaggio con Andrea è iniziato nel 2020, quando ha dominato nel Mondiale Supersport con la R6. Ma la sua performance nel 2021, quando lo abbiamo promosso in WorldSBK, è stata altrettanto impressionante, chiudendo la stagione al quarto posto e come rookie dell’anno. Lo abbiamo visto maturare come pilota, progredendo continuamente fino a diventare uno dei più forti del campionato. Insieme possiamo fare ulteriori passi avanti e garantire risultati ancora migliori in futuro. A nome di Yamaha, ringrazio anche Andrea per la fiducia“.