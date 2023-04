SBK, Locatelli è Mister Costanza: “Voglio rinnovare con Yamaha”

Anche ad Assen è continuato il trend positivo di Andrea Locatelli in termini di risultati. Il pilota lombardo si sta confermando davvero molto costante in questo inizio di campionato Superbike 2023.

Quarto in Gara 1, quinto in Superpole Race e terzo in Gara 2. Finora ha sempre chiuso in top 5 qualsiasi manche disputata, una costanza notevole. Aver concluso il weekend al TT Circuit è stata la ciliegina sulla torta. Tra l’altro, proprio lì nel 2021 conquistò il suo primo podio nel Mondiale SBK: era sempre Gara 2 e arrivò terzo anche allora. Pure lo scorso anno andò bene in Olanda, due quarti e poi un secondo posto nell’ultima corsa. È una pista che gli piace.

Superbike Assen, le considerazioni di Andrea Locatelli

Nonostante i buoni risultati, Locatelli sottolinea che il round ad Assen non è stato affatto una passeggiata: “Normalmente non sono troppo felice di arrivare terzo, ma la gara e il weekend sono stati difficili. Dobbiamo essere contenti di questa P3, perché la principale difficoltà per noi era trovare grip nei primi giri. Abbiamo guardato i dati per capire cosa fare. Quest’anno per noi era complicata la prima parte della corsa. Non sono soddisfatto al 100%, ma in questo weekend abbiamo lottato tanto e non era semplice gestire la situazione. Il risultato finale è positivo e sono ancora terzo nella classifica generale“.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon ricorda la sua terza posizione nella graduatoria assoluta del WorldSBK, dove ha 104 punti ed è a -14 dal compagno di squadra Toprak Razgatlioglu. Il weekend al TT Circuit gli ha permesso di consolidare il suo piazzamento, però ribadisce che ha dovuto sudare i risultati ottenuti “Quest’anno è stato più complicato rispetto al 2021 e al 2022. Il primo anno avevo un ritmo incredibile. Sicuramente i piloti intanto sono migliorati molto e poi abbiamo trovato condizioni della pista differenti. Ogni weekend e anno è un po’ diverso. Bisogna sempre trovare il modo di sistemare bene la moto e di essere veloci“.

Loka punta al rinnovo con Yamaha

Il fatto di essere così costante nei risultati e di essere in un’ottima posizione di classifica non lo fanno comunque sentire appagato. Il rider lombardo sa di poter fare ancora meglio: “Non voglio dire che non sono felice di me stesso, però a volte ho delle difficoltà e devo lottare con la moto. Comunque riesco a mostrare il mio talento e in ogni weekend sono davvero costante e non commetto errori. Dobbiamo imparare per essere un po’ più veloci a inizio gara. Nel complesso dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo“.

Il suo contratto con Yamaha scade a fine 2023 e Andrea Dosoli ci ha già spiegato che la volontà è quella di rinnovare. Lo stesso Locatelli desidera rimanere nell’attuale team e non pensa ad altre eventuali opzioni: “Il mio obiettivo è continuare con Yamaha. Voglio spingere in ogni gara per conquistare risultati ancora migliori e lottare per vincere. Questo è ciò che ho nella mia testa“.

