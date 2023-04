Nicolò Bulega è raggiante. Nel Mondiale Supersport è rinato e quest’anno è il numero indiscusso del campionato. Nelle prime sei gare ha conquistato quattro vittorie ed un terzo posto ed ha già 37 punti di vantaggio. Nicolò non si limita a vincere ma domina, in sella ad una Ducati che è sì performante ma guidata dagli altri piloti non fa così impressione. Al secondo posto nella classifica generale del campionato c’è Manzi su Yamaha, al terzo Schroetter.

“Probabilmente è stato il week-end più bello della mia vita, veramente perfetto – racconta Nicolò Bulega – Mi sono divertito molto a guidare la mia moto su questa splendida pista, amo Assen. Siamo riusciti a centrare tutti gli obbiettivi. Record della pista in qualifica, pole position, giro veloce in entrambe le gare, due vittorie: meglio di così penso si impossibile. Ci tengo a ringraziare il team perché la moto è stata veramente perfetta e mi sono trovato bene in ogni singolo giro. Durante le gare ho sempre cercato di rimanere concentrato sulla moto e sulla gara perché è molto facile commettere errori quando si è davanti da soli”.

Hai iniziato il campionato in modo eccezionale e sembri già in fuga per il titolo.

“E’ stato un buon inizio di campionato per noi in questi primi tre round, quasi perfetto. Mi godo questo momento però voglio restare focalizzato sul campionato che è ancora molto lungo. Cercheremo di continuare così. Non pensiamo alla classifica in questo momento ma a vincere più gare possibili”.

Il primo round si correrà a Barcellona tra due settimane. Anche lì parti da favorito.

“Abbiamo fatto due giornate di test a Barcellona due settimane fa e sono state molto buone in vista della gara. abbiamo lavorato bene ed ho raggiunto buon feeling con la mia moto anche su quel circuito: cercheremo di vivere un bel week-end anche in Spagna”.

Foto WorldSBK