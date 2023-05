Poche ore dopo l’annuncio del divorzio con Yamaha a fine 2023, è arrivato anche quello dell’accordo raggiunto da Toprak Razgatlioglu con BMW. Il campione del mondo Superbike 2021 correrà per il marchio tedesco a partire dall’anno prossimo. Confermate, dunque, le recenti indiscrezioni.

La casa di Iwata gli aveva formulato una ricca offerta, ma lui ha preferito prendere un’altra strada. Non era convinto del progetto e ha scelto di sposare quello BMW. Certamente un rischio, perché oggi la M 1000 RR oggi la moto meno competitiva della griglia SBK. Razgatlioglu si è convinto, anche grazie a una ricca proposta economica, di poter vincere questa complicata sfida.

Superbike, BMW accoglie Razgatlioglu

Markus Schramm, capo di BMW Motorrad, è felice dell’ingaggio di Razgatlioglu: “Siamo lieti di dargli il benvenuto nella nostra squadra ufficiale a partire dalla prossima stagione. Sono molto orgoglioso del fatto che abbia scelto di unirsi a noi. Questo è un passo avanti per il nostro progetto e un forte impegno da parte di BMW Motorrad Motorsport nel Mondiale Superbike”.

Marc Bongers, direttore di BMW Motorrad Motorsport, è a sua volta soddisfatto del colpo messo a segno: “Toprak è senza dubbio uno dei piloti migliori. Non è solo veloce, ha anche una grande personalità fuori dalla pista. Siamo sicuri che si integrerà molto rapidamente nella nostra famiglia. Attendiamo con impazienza che inizino la nostra collaborazione e il nostro futuro insieme“.

Uno tra Scott Redding e Michael van der Mark farà spazio a Razgatlioglu nel team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK. Il pilota inglese è in scadenza e c’è un’opzione per prolungare il contratto. Recentemente ha espresso qualche dubbio sulla sua permanenza, perché con la M 1000 RR non sta ottenendo i risultati sperati. Per quanto concerne l’olandese, in questi anni è stato vittima di infortuni seri e anche il suo futuro è incerto.

Foto: BMW